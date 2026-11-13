翰墨飄香 汐止區自強里書法班成果公所展出

汐止區自強里的書法班勤練有成，今年再度於汐止區公所舉辦成果展，在一、二樓的藝文走廊展出了老師、學員共40多幅的書法作品，這次的主題是「翰墨飄香、書藝傳承」，也歡迎有興趣的民眾可以前往欣賞。

汐止區公所二樓的藝文走廊，最近又有新的展品，自強里書法班再次帶來成果展，展出的這一天，里長康金龍帶著學員們一起來，現場書法老師則是幫大家介紹作品，希望學生們這幾年的學習成果能夠和大家分享。

自強里長康金龍表示，很感謝公所提供給自強里書法班一個很好的平台，能讓學員自我肯定，因為學員們平常都很認真，雖然每一個禮拜一次，但是他們在家裡都經常練習，所以才有今天成果展現。

書法老師江淑蘭提到，這一次的主題是「翰墨飄香、書藝傳承」，學書法非常好，對小孩子還有退休人士學都非常好，感謝區長以及里長很大力的支持，今年再次承辦了這個書法會，這一次同學出來展覽，在一樓的幾幅作品是蘭亭序，這位學員寫了7聯剛好一幅，這幾年的學習下，學員們都進步了非常多，這次展出的都是學員非常棒的作品，想說讓大家看見。

汐止區副區長葉振宜指出，很開心自強書法班來到公所展覽，自強書法班成立已經將近五年，由淑蘭老師用心指導，由最初的十幾個人，到現在已經超過50個人了，他們每年的歲末春節揮毫寫春聯，都引起很熱烈的廣大迴響，平常他們除了在自強活動中心的佈展以外，還有在地政事務所以及公所也會巡迴佈展，也都引起很大的迴響，也很開心他們能夠在這個書法的藝術當中融入生活。

學員們說，在自強里的書法班覺得很高興、很快樂，在退休之後就參加江老師的書法班，老師很熱心的指導，讓我們的各種書體，寫楷書、行書、隸書、草書甚至也有教經文金字，都讓自己覺得學習的很快樂，覺得退休了，對銀髮族來講，學習書法真的是讓自己可以很輕鬆、很有成就感的過生活，還有能夠有機會來到公所這邊展出，展示自己的作品分享給市民朋友來欣賞，很開心，透過書法，充實生活，也讓生活更圓滿更有成就感。

自強里書法班成立至今已經五年，每一幅的書法作品，都是他們勤練的成果，展出時間一直到12/15日，也歡迎有興趣的民眾，一同欣賞傳統書法藝術之美。