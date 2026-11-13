中華小馬籃協攜手富邦慈善 號召7校百人淨灘

為推廣海洋環境保護意識，並帶領學童以具體行動減少海洋廢棄物、落實環境教育，由富邦慈善基金會與中華小馬少年籃球運動協會共同主辦，新北市戶外教育及海洋教育中心協辦的「守護海洋・一起淨灘，給孩子乾淨的未來」淨灘活動，在淡水海尾仔海岸線盛大登場。號召淡水地區7所國小、高達158位師生熱情響應，齊心為守護臺灣美麗海岸線貢獻心力。

這次淨灘活動範圍自淡水神秘海岸一路延伸至海尾仔。在主辦與協辦單位的號召下，獲得淡水地區學校的熱烈支持參與。包含了育英國小、中泰國小、鄧公國小、水源國小、天生國小、淡海國小以及文化國小。總計158位大小朋友捲起袖子、戴上手套，在冬日的海岸邊低頭撿拾廢棄物，展現極高的行動力與團隊合作精神。

小馬少年籃球協會副理事長程德沛表示，這次攜手富邦慈善基金會投入環保公益，期盼孩子們不僅在運動場上學習團隊合作，更能將這份精神延伸至社會關懷與環境保護。新北市戶外教育及海洋教育中心亦指出，教育不應侷限於課本，透過實地帶領學童進行海岸清理，正是實踐「無牆教室」理念的最佳示範。讓孩子們在親手撿拾海廢的過程中，深刻體會人類生活對海洋環境的影響，進而從日常生活中落實減塑與環保。

看著海岸線在眾人的努力下逐漸恢復乾淨的面貌，參與的師生們皆表示收穫滿滿，這場淨灘活動不僅是一次服務學習，更是一堂生動且寶貴的環境教育課。未來，新北市戶外教育及海洋教育中心將持續串聯民間企業與公益團體的資源，推動在地海洋素養教育，讓守護海洋的種子在更多校園與社區中生根發芽，確實留給下一代一個乾淨的未來。