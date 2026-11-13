瑞芳區明燈路口號誌改善 上下課時段加強管制

為提升瑞芳區102線與明燈路一段18巷路口交通安全，柑坪里長許銘仁與弓橋里長朱靜琪會同相關單位前往現場會勘，針對路口交通號誌運作方式研議改善措施。經討論後，決定配合學童上下課時段維持紅綠燈管制，其餘時段則調整為閃光黃燈，預計一週後完成改善，讓號誌運作更符合不同時段的交通需求。

弓橋里長朱靜琪表示，該路口有學童通行需求，希望透過號誌調整，讓孩子上下學時有更安全的通行環境，也提醒駕駛人行經路口時減速慢行、留意周邊狀況。柑坪里長許銘仁也表示，感謝相關單位重視地方反映並到場會勘，透過不同時段採取適合的號誌方式，期盼在維護學童安全的同時，也讓其他用路人通行更加順暢。

里長們感謝新北市交通局、議員林裔綺服務處、瑞芳區公所、瑞芳分局及猴硐派出所共同協助，透過跨單位合作研議改善方案，逐步提升路口交通安全。後續也將持續關注號誌調整情形，讓學童、居民及往來用路人都能擁有更安心的通行環境。