三峽曾是「日東紅茶」重要產地 台北州檔案揭百年前茶業史

百年前的三峽紅茶，曾是日本市場的重要品牌來源。新北市立圖書館與國立台北大學海山學研究中心今起舉辦「台北州檔案與近代東亞地方治理」國際學術研討會，學者透過「台北州檔案」研究指出，1920年代三井財閥在三峽發展現代化紅茶產業，使三峽成為「日東紅茶」重要生產基地之一，品牌更曾在日本國內市場逐漸取代進口的英國立頓紅茶。

研討會今、明兩日在國立台北大學舉行，集結台、日、韓三國學者，從地方組織、產業、女子教育、醫療及環境資源等面向，利用「台北州檔案」重新梳理日治時期地方治理及庶民生活。

日本奈良女子大學學者樺島彩波發表「近代臺灣茶業發展與地方社會：以三峽紅茶產業為例」指出，1920年代三井財閥在三峽推動現代化紅茶產業，使當地成為「日東紅茶」的重要生產基地。

研究顯示，「日東紅茶」後來在日本國內市場逐漸取代進口的英國立頓紅茶，成為當時重要紅茶品牌。不過其發展並非僅依靠三井自營茶園，也仰賴台灣民間茶業者供應粗製茶。

其中，電視劇「茶金」故事原型、北埔茶商姜阿新，也曾與三井合作，反映殖民時期台灣茶商與日本企業之間既競爭又合作的產業關係。

除茶業發展外，「台北州檔案」也保存不少日治時期女性教育及醫療紀錄。日本福岡女子大學教授宮崎聖子研究指出，鶯歌庄在1926至1927年間設置「公設產婆」，提供免費接生服務，待遇接近當時公學校教師。

由於助產工作待遇及專業地位不低，不少台灣女性遠赴日本「福岡產婆學校」留學，一度占該校本科學生比例11%至43%，顯示當時女性跨海接受專業教育的情形相當普遍。

到了1944年太平洋戰爭末期，即使物資日益匱乏，鶯歌街仍自行籌措經費興建「鶯歌農業實踐女學校」，即今樹林高中前身，反映地方社會對女子升學與專業教育的重視。

國立台北大學校長林道通表示，研討會規畫「地方組織的治理實踐」、「帝國學知與治理技術」、「殖產事業與地方社會」、「共有資源與地方治理」、「地方社會中的認同與實踐」、「環境資源與地方治理」等場次，希望從地方檔案重新理解近代東亞治理脈絡。

新北市文化局副局長王錦華表示，「台北州檔案」保存日治時期地方行政與社會發展的重要紀錄，透過學術研究及跨國交流，可讓檔案不只是史料保存，也成為理解地方歷史與城市發展的知識資源。

新北市立圖書館目前也提供台北州檔案」數位閱覽服務，供民眾查詢相關地方史料。