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咖啡香遇上鶯歌燒 10家陶藝品牌前進台灣國際咖啡展

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「鶯歌燒」去年參與臺灣國際咖啡展盛況，今年將再度集結在地陶瓷品牌，展現鶯歌工藝魅力。（2025年資料照片）圖／陶博館提供
「鶯歌燒」去年參與臺灣國際咖啡展盛況，今年將再度集結在地陶瓷品牌，展現鶯歌工藝魅力。（2025年資料照片）圖／陶博館提供

咖啡不只講究豆子與沖煮，一只好杯也能改變品飲感受。新北市立鶯歌陶瓷博物館今年再度集結10家在地「鶯歌燒」品牌，11月13日至16日前進台北南港展覽館1館「2026台灣國際咖啡展」，從手作瓷杯、特色釉彩到童趣器皿，展現鶯歌陶瓷與咖啡生活跨界結合。

陶博館長張啟文表示，陶博館長期串聯在地業者與陶藝家推動「鶯歌燒」品牌，去年參與咖啡展獲得不少迴響，今年再度帶領10家品牌參展，希望透過展售讓更多民眾認識鶯歌陶瓷，也讓陶瓷器皿更自然進入日常生活。

此次參展品牌風格多元，包括「傑作陶藝」以人文設計結合精緻瓷藝；「臺華窯」將東方美學與專利技術融入日常瓷器；「丰茶陶」以鮮明釉色結合傳統製壺技法與複合媒材；「葉敏祥」則長年鑽研釉藥，作品以獨特色彩見長。

「寧式小屋」陶藝家邱毓寧作品則以如孔雀開屏、油畫山水般的特殊釉彩為特色，「臻麟陶藝」主打質樸溫潤的柴燒器物。

偏好現代設計與童趣風格的民眾，也可看到「李善愔」以幾何美感打造的色段系列茶壺、「風清堂」將台灣原生動物轉化為杯上圖像、「振興手作藝術」推出療癒貓咪杯，以及「榮昌陶藝坊」以具丹寧布紋質感的單寧杯呈現陶瓷材質不同面貌。

其中，「榮昌陶藝坊」的單寧杯曾入選2022年國際咖啡杯大賽。展會期間，創作者與品牌團隊也將在現場介紹作品，分享不同陶瓷材質、器型設計及燒製工法特色。

陶博館表示，「鶯歌燒」展區位於台灣國際咖啡展N1320攤位，希望透過咖啡與陶瓷跨界合作，讓更多民眾從一只杯子開始認識鶯歌工藝。

「振興手作藝術」療癒可愛的貓咪杯，讓手作溫度融入日常，透過咖啡展與消費者近距離交流。（2025年資料照片）圖／陶博館提供
「振興手作藝術」療癒可愛的貓咪杯，讓手作溫度融入日常，透過咖啡展與消費者近距離交流。（2025年資料照片）圖／陶博館提供

匯集多款現代設計器皿，陶藝家李善愔結合幾何線條與色塊打造系列茶壺。圖／陶博館提供
匯集多款現代設計器皿，陶藝家李善愔結合幾何線條與色塊打造系列茶壺。圖／陶博館提供

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