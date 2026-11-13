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北市3年砸10.3億元大換血 今年首批80輛環保清潔車到位
台北市環保局2017年起每年持續汰換老舊車輛，北市府今年更核定今年至2028年投入10億3300萬元經費，汰換240輛老舊清潔車輛，預計後年可將平均車齡從12年降至7.5年，環保局今特別舉辦「環保清潔車輛新車啟用典禮」。
環保局表示，透過3年連續汰換計畫，優先汰換車齡15年以上、車況不佳的車輛，汰換後，3年約可減少排放碳氫化合物10.27公噸、一氧化碳43.64公噸、氮氧化合物125.78公噸、總懸浮微粒值6.39公噸、細懸浮微粒5.88公噸。
環保局說，今年汰換的80輛車輛包含垃圾壓縮車20輛、資源回收車46輛、廢棄物清運卡車3輛、用於減緩街道揚塵的洗街車3輛，以及便於溝渠清疏作業的吸泥車、沖吸車、沖溝車、溝泥車共8輛，可降低老舊清潔車輛故障率並精進環保服務效率，確保第一線清潔隊員值勤時的安全更有保障，兼顧市民的交通安全。
環保局今天上午舉辦新車啟用典禮，副市長李泰興出席見證，他說，北市府非常重視清潔人員的工作安全及市民生活環境品質，車輛汰舊更新後，除有效提升垃圾清運的妥善率、增進清潔隊員作業安全性，也有助維護北市空氣品質，為市民營造更優質友善的生活空間。
環保局強調，清潔隊員是維護市容的幕後英雄，工欲善其事，必先利其器，藉由提升清潔車輛的性能與安全性，提高清潔隊員的職安保障。
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