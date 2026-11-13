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新北打造多元認養管道 三重運動中心14日與毛寶貝相遇

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
動物認養會資料照片。圖／新北市動保處提供
動物認養會資料照片。圖／新北市動保處提供

新北市動保處推動多元認養管道，14日將在三重國民運動中心辦理認養活動，讓民眾在運動休閒之餘，也有機會認識等待新家的毛寶貝。三重將成為新北市首間結合運動休閒場域與動物認養的國民運動中心，開創嶄新模式。

三重國民運動中心副執行長Eason本身就是認養理念支持者，家中飼養的兔子、黑貓及米克斯犬，都是透過認養成為家庭成員。他認為每隻毛寶貝都有自己的故事，也都值得擁有一個溫暖的家，希望透過自身力量，讓更多等待認養的動物有機會被看見。活動將於14日下午1至4時在運動中心1樓大廳左側舉行。

Eason說，企業推動寵物友善措施，不僅是善盡社會責任，也是回應現代家庭生活型態的轉變。運動中心每天都有不同年齡層的市民進出，是推廣動物認養及生命教育良好公共場域。透過辦理認養活動，讓民眾在熟悉生活空間中接觸毛寶貝，進一步認識認養、尊重生命及終養不棄養的觀念，讓運動中心發揮更大公益效益。

目前運動中心推動的寵物友善措施，主要依照不同空間管理，包括公共空間開放繫繩毛寶貝落地活動；籃球、羽球及壁球等球場則須安置於寵物籠或推車內；游泳池、體適能中心及運動教室等空間基於衛生與安全考量，目前暫不開放寵物進入。未來還會增設寵物休息及暫時安置區域，期望在兼顧公共安全與場館管理的前提下，逐步打造更友善、包容的運動環境。

五股動物之家站長林洋演表示，推動動物認養不僅需要公部門持續投入，也需要企業及民間團體共同參與。透過與運動中心等不同產業合作，將認養活動帶進人潮聚集的生活場域，可有效增加待認養犬貓的曝光機會，讓更多民眾有機會認識牠們，進而提高認養意願。這種跨領域合作模式，也讓動保政策不再侷限於動物之家，而是融入市民日常生活。

新北市動保處指出，為讓民眾就近認養犬貓，提升便利性與意願，動保處與各企業合作辦理認養會、廣設認養小站。民眾可利用開放時間前往，透過互動提升對生命的尊重與認知，讓更多毛寶貝找到溫暖歸宿。相關資訊可至動保處官網 https://reurl.cc/3ynjQl及臉書 https://reurl.cc/WzmVaO查詢。

三重將成為新北市首間結合運動休閒場域與動物認養的國民運動中心。圖／新北市動保處提供
三重將成為新北市首間結合運動休閒場域與動物認養的國民運動中心。圖／新北市動保處提供

新北市動保處推動多元認養管道，14日將在三重國民運動中心辦理認養活動，讓民眾在運動休閒之餘，也有機會認識等待新家的毛寶貝。圖／新北市動保處提供
新北市動保處推動多元認養管道，14日將在三重國民運動中心辦理認養活動，讓民眾在運動休閒之餘，也有機會認識等待新家的毛寶貝。圖／新北市動保處提供

三重國民運動中心電梯門張貼新北動保處等待認養毛寶貝。圖／新北市動保處提供
三重國民運動中心電梯門張貼新北動保處等待認養毛寶貝。圖／新北市動保處提供

三重 認養 運動中心

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