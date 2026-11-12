瑞芳高齡換照3合1服務 長者免奔波之苦 11月26日再辦第2場開放預約

基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務，體檢、道路交通安全講習及駕照換發「三合一」，吸引在地長輩參與，免得在醫療院所及監理站間奔波。

基隆監理站表示，為延續本次活動的服務效益，11月26日將辦理第2場瑞芳區高齡換照一站式服務，有換照需求的長輩及鄉親，透過監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）進行網路預約，或直接電洽基隆監理站報名，名額有限，歡迎有需求的長輩及家屬多加利用，讓換照更便利、行車更安心。

高齡換照新制今年5月31日起實施，駕照有效期間調整至70歲止。年滿70歲至74歲駕駛人，經體格檢查合格並完成高齡換照講習，換發有效期間至75歲駕照。75歲以上除體檢合格外，另須通過「認知功能測驗」，或提出無患有中度以上失智症證明文件，配合參加高齡換照講習換發駕照後，每滿3年換發1次。

基隆監理站表示，今天在瑞芳舉辦的高齡駕駛人換照一站式服務，結合地方行政及醫療資源，由衛生所提供體檢服務，監理站辦理講習及換照作業，透過跨機關合作，將原本分散於不同地點的申辦程序集中辦理，讓長輩不必多次往返，在熟悉的社區環境中就能完成相關手續，提升高齡換照服務的便利性。

除了提供便捷的換照流程，活動也安排2小時道路交通安全講習，透過生活化的交通案例，向長輩宣導交通法規、防禦駕駛及高齡行車安全觀念，協助長者了解隨年齡增長可能面臨的駕駛風險，並適時檢視自身健康及駕駛狀況，兼顧行車自主與道路交通安全。

基隆監理站指出，高齡換照不僅是定期檢視駕駛資格的重要機制，更是關懷長者行車安全的一環。考量瑞芳地區幅員廣闊，部分鄉親前往監理站辦理業務仍需耗費交通時間，透過主動走入地方、整合醫療與監理資源，希望讓長輩在熟悉的生活圈內享有更加便利的服務。

基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供

基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供