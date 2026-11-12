快訊

美國籠罩「背叛」氣氛？克魯曼評黃仁勳事件：笨蛋

晶片管制將更嚴格…黃仁勳辭職恐衝擊陸AI發展 美中貿易競賽雙雙減速

黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳高齡換照3合1服務 長者免奔波之苦 11月26日再辦第2場開放預約

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供
基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供

基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務，體檢、道路交通安全講習及駕照換發「三合一」，吸引在地長輩參與，免得在醫療院所及監理站間奔波。

基隆監理站表示，為延續本次活動的服務效益，11月26日將辦理第2場瑞芳區高齡換照一站式服務，有換照需求的長輩及鄉親，透過監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）進行網路預約，或直接電洽基隆監理站報名，名額有限，歡迎有需求的長輩及家屬多加利用，讓換照更便利、行車更安心。

高齡換照新制今年5月31日起實施，駕照有效期間調整至70歲止。年滿70歲至74歲駕駛人，經體格檢查合格並完成高齡換照講習，換發有效期間至75歲駕照。75歲以上除體檢合格外，另須通過「認知功能測驗」，或提出無患有中度以上失智症證明文件，配合參加高齡換照講習換發駕照後，每滿3年換發1次。

基隆監理站表示，今天在瑞芳舉辦的高齡駕駛人換照一站式服務，結合地方行政及醫療資源，由衛生所提供體檢服務，監理站辦理講習及換照作業，透過跨機關合作，將原本分散於不同地點的申辦程序集中辦理，讓長輩不必多次往返，在熟悉的社區環境中就能完成相關手續，提升高齡換照服務的便利性。

除了提供便捷的換照流程，活動也安排2小時道路交通安全講習，透過生活化的交通案例，向長輩宣導交通法規、防禦駕駛及高齡行車安全觀念，協助長者了解隨年齡增長可能面臨的駕駛風險，並適時檢視自身健康及駕駛狀況，兼顧行車自主與道路交通安全。

基隆監理站指出，高齡換照不僅是定期檢視駕駛資格的重要機制，更是關懷長者行車安全的一環。考量瑞芳地區幅員廣闊，部分鄉親前往監理站辦理業務仍需耗費交通時間，透過主動走入地方、整合醫療與監理資源，希望讓長輩在熟悉的生活圈內享有更加便利的服務。

基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供
基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供

基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供
基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供

基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供
基隆監理站攜手新北市瑞芳區公所及衛生所，今天在瑞芳區公有零售市場3樓辦理高齡駕駛人換照一站式服務。圖／基隆監理站提供

換照 瑞芳 長者

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

黃仁勳外遇風波…輝達台灣總部進度受影響？北市府：沒聽到任何不好消息

輝達執行長黃仁勳接連捲入外遇風暴，外界高度關注輝達（Nvidia）董事會動向，國內也關心輝達台灣總部進度是否受影響？對此，北市府指出，輝達在台設立子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，目前履約情況均正常。

五股交流道北入匝道通車 侯友宜：只要3分鐘

五股交流道北入匝道12日通車，台65線北上可直通國道1號，尖峰車程估由15分鐘縮至3分鐘；新五路拓寬施工中，市府將監測調整交通。

三芝區橫山里穿山甲意象 展現山區生態特色

三芝區的橫山里，不僅擁有豐富的山林景緻與生態，現在更多了一處吸睛的全新地標！在市議員蔡錦賢的爭取下，位於著名木棉花大道旁的叉路口，一座超萌又具有生命力的可愛意象完工，穿山甲的大公仔與木棉花背板處處展現出橫山里的在地特色。

雙溪志工培訓暨交流活動 提升服務知能讓關懷更有溫度

為感謝志工夥伴長期投入地方服務，也持續提升志工服務知能，雙溪區公所辦理志工培訓暨交流活動，安排多元課程，涵蓋獨居長者關懷、防災教育及性別平等議題，透過專業講座與互動交流，讓志工在服務之餘也能持續充電，增進彼此情誼，為地方注入更多溫暖與關懷。

貢寮農友魏秋林山藥評鑑奪冠 優質栽培展現職人精神

新北市貢寮區農產再傳捷報！瑞芳地區農會舉辦「115年度瑞芳地區原生種山藥評鑑」，貢寮區農友魏秋林憑藉多年栽培經驗與細心管理，在眾多參賽農友中脫穎而出，勇奪「原生種山藥穴管栽培組」冠軍，展現貢寮在地農業實力，也為地方農產再添佳績。

淡水區益品書屋豆盆DIY 手作與美聲跨界療癒

近年來，手作小盆栽因其獨特的療癒效果而廣受大眾歡迎。因此位於新北市淡水區的益品書屋特別舉辦了一場名為「《豆盆植物 掌握幸福、療癒生活》療癒手作」的活動。這場活動不僅邀請到「綠照門」的健康園藝療育師甘明又，帶領民眾體驗掌心微景的創作，更特別安排了同為綠照門美聲門主的男高音趙祈恩，在手作活動前獻唱男高音歌曲，為整場DIY活動注入了更深層的療癒氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。