聽新聞
0:00 / 0:00
板橋最大捷開案 投資逾60億打造 2030年完工
新北環狀線板新站捷運開發案昨開工，市長侯友宜率領捷運工程局團隊及投資人馥華集團共同焚香祝禱，祈求工程順利圓滿。此案為板橋區規模最大的捷運開發案，預計投資金額高達六十點四億元，不僅象徵新北軌道經濟邁入全新里程碑，更將為周邊地區注入強勁的商業與生活動能。
侯友宜致詞時指出，新北擁有全國最長捷運路網，營運里程達一百○八公里、九十座車站，他任內有四條捷運通車，團隊秉持「捷運到哪裡，都更就做到哪」的承諾，新北規畫三十七處捷運土地開發案，預計可引進五點三萬居住人口，創造四點三萬就業機會，帶動三千二百七十億元龐大經濟效益與投資商機，目前十三處順利招商。
新北環狀線去年運量突破二千二百萬人次，今年每月平均運量二百萬人次，板新站開發案預計興建地上三十八層、地下六層全鋼骨捷運共構大樓，總樓地板面積超過二萬坪。大樓一至二層將設置商場，四至八層規畫辦公空間，預計二○三○年完工後可引入約一千一百名就業人口，公益回饋設置一二六坪里民活動中心，提供板橋在地五里民使用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。