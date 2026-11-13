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板橋最大捷開案 投資逾60億打造 2030年完工

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
新北市長侯友宜昨天出席「新北環狀線板新站捷運開發案」開工祈福典禮，率領新北市政府捷運工程局團隊，與投資人馥華集團副董事長陳光憲、執行董事游伯湖等人合影，祈求工程順利圓滿。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜昨天出席「新北環狀線板新站捷運開發案」開工祈福典禮，率領新北市政府捷運工程局團隊，與投資人馥華集團副董事長陳光憲、執行董事游伯湖等人合影，祈求工程順利圓滿。記者王長鼎／攝影

新北環狀線板新站捷運開發案昨開工，市長侯友宜率領捷運工程局團隊及投資人馥華集團共同焚香祝禱，祈求工程順利圓滿。此案為板橋區規模最大的捷運開發案，預計投資金額高達六十點四億元，不僅象徵新北軌道經濟邁入全新里程碑，更將為周邊地區注入強勁的商業與生活動能。

侯友宜致詞時指出，新北擁有全國最長捷運路網，營運里程達一百○八公里、九十座車站，他任內有四條捷運通車，團隊秉持「捷運到哪裡，都更就做到哪」的承諾，新北規畫三十七處捷運土地開發案，預計可引進五點三萬居住人口，創造四點三萬就業機會，帶動三千二百七十億元龐大經濟效益與投資商機，目前十三處順利招商。

新北環狀線去年運量突破二千二百萬人次，今年每月平均運量二百萬人次，板新站開發案預計興建地上三十八層、地下六層全鋼骨捷運共構大樓，總樓地板面積超過二萬坪。大樓一至二層將設置商場，四至八層規畫辦公空間，預計二○三○年完工後可引入約一千一百名就業人口，公益回饋設置一二六坪里民活動中心，提供板橋在地五里民使用。

板橋 侯友宜 捷運

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