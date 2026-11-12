廣達「游於藝」巡迴淡水區文化國小 小導員帶領見微知美

由廣達文教基金會自2004年開創，已在全台22縣市舉辦超過3,800場的廣達《游於藝》計畫，此次巡迴至新北市淡水區文化國小，展開主題為「見微知美」的藝術展覽。這次展覽最特別之處，是由校內學生擔任小導覽員，為大家解說藝術作品與展覽核心概念。

新北市文化國小校長蔣承志表示，展覽以科學顯微鏡下的微觀影像為基底，轉化為獨特的藝術視角，現場共展出4件掛軸與35件圖版。透過這些作品，引導學生與觀展者從微小世界中發掘自然與科學交織的美感。校長在表示，非常難得廣達《游於藝》計畫今年能來到學校展覽，為師生帶來豐富的藝術饗宴。

蔣承志也說明，展覽共分為三大主題佈置，首先是透過攝影將顯微鏡下的生物與事物影像呈現出來，其次是運用這些微觀元素進行藝術創作，第三則是讓學生實際認識與觀察顯微鏡等物件。透過這三個主題的引導，希望能讓孩子們從觀察、紀錄到發現，不僅了解周遭的事物，更能深刻體會藝術之美。