淡水區益品書屋豆盆DIY 手作與美聲跨界療癒

近年來，手作小盆栽因其獨特的療癒效果而廣受大眾歡迎。因此位於新北市淡水區的益品書屋特別舉辦了一場名為「《豆盆植物 掌握幸福、療癒生活》療癒手作」的活動。這場活動不僅邀請到「綠照門」的健康園藝療育師甘明又，帶領民眾體驗掌心微景的創作，更特別安排了同為綠照門美聲門主的男高音趙祈恩，在手作活動前獻唱男高音歌曲，為整場DIY活動注入了更深層的療癒氛圍。

這場活動在開場時特別強調了「多元療癒」中的美聲體驗，主辦方邀請參與者安靜地張開耳朵聆聽，並表示這將會是一次物超所值的感受。男高音趙祈恩也分享，無論是透過歌劇、音樂劇或是任何聲音表演形式，他都希望能藉由歌唱來推廣與分享，並期盼在短短一首歌的時間裡，就能讓大家感受到被療癒與滋養。

主辦方進一步提到，雖然手作的過程可能與一般坊間沒有太大區別，但所有老師共同的願望，是希望大家能從中獲得真正的療癒，而不是做完手作就直接離開，更期盼這份美好的幸福感與療癒感能讓大家帶回家不斷回味。在美聲的滋養之後，具備國家園藝技術士等多項專業證照的甘明又老師，帶領民眾進入豆盆盆景(Mame Bonsai)講究小巧、細緻的微縮之美。本次手作特別選用姿態優雅且自帶福氣與祝福寓意的「福祿桐」，搭配手工燒製的藍釉陶盆與天然鋪苔，完美呈現植物最自然的姿態。參與者在方寸之間，不僅能看見如大樹伸展般的力量與大自然蓬勃的生命力，更能親手完成一盆各有風貌、獨一無二，且一手就能輕輕托起的專屬掌心綠景。

此次負責籌辦與指導的「綠照門」團隊，長期深耕園藝福祉與綠生活美學，並擁有超過45位跨足園藝、花藝、藝術與身心療癒等領域的專業師資。團隊秉持「自然．療癒．共生」的理念，深信植物不只是裝飾，動物也不只是寵物，它們都是療癒與連結的重要力量。透過這場結合聽覺與觸覺的跨界手作活動，主辦方成功將綠意與陪伴轉化為參與者生命中重要的養分，帶來了一場撫慰人心的身心靈饗宴。