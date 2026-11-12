貢寮農友魏秋林山藥評鑑奪冠 優質栽培展現職人精神

新北市貢寮區農產再傳捷報！瑞芳地區農會舉辦「115年度瑞芳地區原生種山藥評鑑」，貢寮區農友魏秋林憑藉多年栽培經驗與細心管理，在眾多參賽農友中脫穎而出，勇奪「原生種山藥穴管栽培組」冠軍，展現貢寮在地農業實力，也為地方農產再添佳績。

魏秋林表示，原生種山藥皮薄、肉質細緻，但種植過程相當費工，尤其穴管栽培必須細心整理土壤、清除石塊，並掌握灌溉及施肥時機，讓山藥順利生長。多年來靠著經驗累積與耐心照顧，才能種出外觀平整、品質優良的山藥，這次獲得冠軍也讓他相當開心。

貢寮區長柯建輝表示，每年9月至12月是新北山藥盛產季節，其中原生種山藥以軟綿Q彈的口感深受民眾喜愛，不論煮湯、蒸煮或入菜都相當美味。感謝農友長期投入栽培，持續提升農產品品質，讓東北角優質農產被更多人看見。

公所也邀請民眾把握山藥產季，選購新鮮優質的在地山藥，相關購買資訊可洽瑞芳地區農會或在地農友，以實際行動支持農民，品嚐東北角最具特色的當季農產。