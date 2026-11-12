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雙溪志工培訓暨交流活動 提升服務知能讓關懷更有溫度
為感謝志工夥伴長期投入地方服務，也持續提升志工服務知能，雙溪區公所辦理志工培訓暨交流活動，安排多元課程，涵蓋獨居長者關懷、防災教育及性別平等議題，透過專業講座與互動交流，讓志工在服務之餘也能持續充電，增進彼此情誼，為地方注入更多溫暖與關懷。
除了專業課程，活動也安排防災演練及緊急避難包摸彩，讓志工認識基本防災觀念與緊急應變準備，提升面對突發狀況的應變能力。另外，透過「看戲聊人生・生活談平等」短影片賞析，引導志工從日常生活情境出發，認識性別平等觀念，並藉由交流討論，將尊重與平等的理念融入生活及服務之中。
雙溪區公所表示，志工是地方社會服務的重要力量，無論是關懷獨居長者、協助社區活動或投入各項公共服務，都能看見志工夥伴默默付出的身影。透過定期培訓與交流，不僅能提升服務專業，也讓志工彼此分享經驗、互相支持，讓服務工作更加順利。
公所也感謝每一位志工長期以來的無私奉獻，未來將持續提供培訓與交流機會，攜手志工夥伴將愛與關懷傳遞到雙溪每個角落，打造更溫暖、友善的在地生活環境。
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