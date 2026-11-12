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三芝區橫山里穿山甲意象 展現山區生態特色

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
穿山甲地標相當可愛有生命力，展現橫山里的在地特色。圖／紅樹林有線電視提供
穿山甲地標相當可愛有生命力，展現橫山里的在地特色。圖／紅樹林有線電視提供

三芝區的橫山里，不僅擁有豐富的山林景緻與生態，現在更多了一處吸睛的全新地標！在市議員蔡錦賢的爭取下，位於著名木棉花大道旁的叉路口，一座超萌又具有生命力的可愛意象完工，穿山甲的大公仔與木棉花背板處處展現出橫山里的在地特色。

橫山里長黃麗玲說，橫山里擁有豐富的山林與生態，還有一條著名的木棉花大道。為了增添里內環境亮點，與里民集思廣益希望打造一個最貼近在地的入口意象，大家一致認同穿山甲是最能代表橫山里的生態，於是向蔡錦賢議員建議，里民的創意終於實現並且完工落成。而完成品相當可愛有生命力，處處都展現橫山里的在地特色。

山間的小路裡，不只是生態資源豐富，還有亮眼的意象吸引民眾駐足。橫山有木棉花是很多人都知道，但是可愛的穿山甲卻是只有在地人知道牠們也是在地生態中最能代表橫山的特色。

市議員蔡錦賢服務處秘書呂鈞鴻表示，超萌可愛的穿山甲對於橫山當地人來說可以說是相當常見，但是對於外來的遊客卻是可遇不可求。未來也期待透過意象，讓遊客知道橫山里不只有木棉花更有穿山甲，往後開車行經橫山里時，不忘放慢車速，禮讓穿山甲通過，順便也欣賞這可遇不可求的可愛生物。

穿山甲 生態 木棉花

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