五股交流道北入匝道通車 侯友宜：只要3分鐘

五股交流道北入匝道12日正式通車，新北市長侯友宜表示，五股交流道北入匝道通車後，未來從台65線北上可直接銜接國道1號，不必再繞行平面道路，尖峰時段行車時間預估從15分鐘縮短至3分鐘，足足省下12分鐘，大幅減緩尖峰時段塞車問題。

侯友宜市長表示，五股交流道是串聯新莊、五股、泰山與國道系統的重要交通門戶，長期以來，龐大的通勤及產業運輸車流交織，造成尖峰時段交通壅塞。如今透過高架匝道直接銜接國道1號，實現立體分流，減少平面道路車流交織，讓往返國道與台65線的車輛更加順暢。

交通局長鍾鳴時表示，北入匝道通車後，周邊交通動線將有所調整，加上新五路拓寬工程仍持續施工，預計明年4月完工，通車初期仍需一段交通磨合期。新北市府將與高速公路局密切合作，做好施工期間的交通維持及引導措施，並持續監測周邊車流，調整號誌時制及車道配置，讓民眾在工程過渡期間也能安全、順暢通行。

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