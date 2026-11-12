影／從受助到助人 新北身障楷模用生命照亮生命

響應一年一度國際身心障礙者日主題「理解隱性障礙 以支持落實平權」，新北市社會局表揚38名傑出身障人士、模範家屬、績優身障服務專業及有功人員，表揚12家評鑑績優的社區式照顧服務單位。市長侯友宜說，新北有逾19萬名身障者，希望照顧每一名有需要者，凝聚每一道光成太陽，助他們飛得更自由自在。

頒獎典禮安排街頭藝人方羚、鄭怡芬組成的「能量天使樂團」演出，八里愛心教養院院生小雪、孜維及彥如也合唱「快樂天堂」等膾炙人口的歌曲，帶動全場氣氛。社會局長李美珍、八里愛心教養院院長劉文湘跟著旋律哼唱，現場洋溢溫馨氛圍。

獲獎者王柏翔自幼罹患小兒麻痺，雙腳及脊椎歷經數十次手術，從未放棄對生命的熱情。他憑藉堅毅意志，拄著拐杖在球場上努力練習，投入輪椅籃球、羽球、手搖車及路跑等運動，不僅屢獲佳績，更獲選為輪椅籃球國手及新北市輪椅羽球代表隊員，2020年獲總統教育獎及大專優秀青年獎。

除了體育成就，王柏翔就讀社工系取得碩士學位，在大學擔任特教老師，也在樂融身障服務中心當社工。他將運動專長與生命經驗結合，協助身障者重返社區、自立生活。擔任海洋科技大學特教中心輔導員期間，曾自費培訓4位心智障礙學生羽球訓練，也在今年全國身心障礙運動會展現佳績。他說特教生缺的是機會，只要堅持就能活出一道光，他願意分享光，照亮更多人。

詹嘉惠的愛子小宥2022年底因感染新冠肺炎引發腦炎，造成腦性視覺損傷及全面性發展遲緩。面對變故，她陪伴孩子度過住院隔離的煎熬，出院後積極安排復健課程，陪伴孩子一步步練習行走，學習運用輔助溝通系統表達需求。

隨著孩子進入愛智發展中心接受早期療育，詹嘉惠也將關懷延伸至更多特教家庭。擔任班級代表、家長會長等，串聯家長建立支持網絡，辦理親子活動及畢旅，鼓勵家長彼此交流、相互扶持。她更協助募集資源，促成音樂饗宴，讓身障孩子有更多接觸藝術的機會。她希望大家要善待教保員和老師，也等於善待自己孩子。

周曉槿自高中時期便投入志願服務，假日走訪身障機構及育幼院，從服務中看見身障者的需求，也體會當時社會福利資源的不足，立志投身服務。1994年考取公職，毅然選擇八里愛心教養院服務，迄今長達30多年。從教保員、日間托育及早療，到擔任教導組長，持續精進。她規劃多元課程、音樂及園藝輔療，辦理生命成長營，讓大專青年走進機構服務。她承辦住宿自立生活區，依據重度及極重度的特質，發展適切的自主生活模式，帶領院生走入社區。

侯友宜說，3位得獎者的分享相當激勵人心，王柏翔將自己活成一道光，詹嘉惠孩子出生時，剛好是疫情最嚴峻時，周曉槿在教養院服務30多年，見證院生的成長。新北身心障礙者高達19萬多人，居全台之冠，他16年來努力地布建各項身障服務據點和資源，希望照顧到每一個需要的身障者。

新北市社會局今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優身障服務專業及有功人員，台上的表演贏得如雷掌聲。記者王慧瑛／攝影

新北市社會局今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優身障服務專業及有功人員，八里愛心教養院院生小雪（中）和孜維（右）、彥如合唱「快樂天堂」等膾炙人口歌曲，炒熱全場氣氛。記者王慧瑛／攝影

新北市社會局今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優身障服務專業及有功人員，八里愛心教養院院生小雪（前排中）和孜維（前排右）、彥如合唱「快樂天堂」等膾炙人口歌曲，炒熱全場氣氛。記者王慧瑛／攝影

新北市社會局今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優身障服務專業及有功人員，八里愛心教養院院生小雪（中）和孜維（右）、彥如合唱「快樂天堂」等膾炙人口歌曲，炒熱全場氣氛。記者王慧瑛／攝影

新北市社會局今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優身障服務專業及有功人員，八里愛心教養院院生小雪（前排中）和孜維（前排右）、彥如合唱「快樂天堂」等膾炙人口歌曲，炒熱全場氣氛。記者王慧瑛／攝影

新北市社會局今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優身障服務專業及有功人員，八里愛心教養院院生小雪（前排中）和孜維（前排右）、彥如合唱「快樂天堂」等膾炙人口歌曲，炒熱全場氣氛。記者王慧瑛／攝影

新北市社會局今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優身障服務專業及有功人員，八里愛心教養院院生小雪（中）和孜維（右）、彥如合唱「快樂天堂」等膾炙人口歌曲，炒熱全場氣氛。記者王慧瑛／攝影