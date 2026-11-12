板橋最大捷開案開工 侯友宜：投資逾60億打造板新商圈新地標

新北市長侯友宜今天出席「新北環狀線板新站捷運開發案」開工祈福典禮，率領新北市政府捷運工程局團隊，與投資人馥華集團副董事長陳光憲、執行董事游伯湖等人共同焚香祝禱，祈求工程順利圓滿。此案為板橋區規模最大的捷運開發案，預計投資金額高達60.4億元，不僅象徵新北軌道經濟邁入全新里程碑，更將為周邊地區注入強勁的商業與生活動能。

侯友宜致詞時指出，新北市目前擁有全國最長的捷運路網，營運里程達108公里、共計90座車站，尤其在其任內已有4條捷運順利通車。市府團隊始終秉持「捷運到哪裡，都市更新就做到哪裡」的施政承諾，透過積極推動捷運場站聯合開發，有效帶動就業機會與人口進駐，同時落實節能減碳目標，讓整體城市風貌煥然一新，實現城市翻轉的願景。

針對新北市整體捷運開發進度，侯友宜進一步說明，全市共規劃37處捷運土地開發案，截至目前已有13處順利完成招商作業，其中包括2處已完工、4處施工中、5處請照中及2處細部設計中。其中，首案秀朗橋站已正式完工交屋，景平站也已完工並準備辦理交屋程序。透過穩健推動場站開發，新北正逐步形塑為高效能的大眾運輸導向發展（TOD）城市。

侯友宜強調，根據市府團隊評估，新北市37處捷運聯開案全數推動完成後，預計將可為地方引進約5.3萬名居住人口，並創造高達4.3萬個優質就業機會，進而帶動約3270億元的龐大經濟效益與投資商機。今天正式動工的板新站開發案，正是13個招商成功案件中的關鍵指標，期盼藉由大型開發案的帶動，讓新板特區與周邊街廓展現更加繁榮的都會容貌。

新北環狀線自2020年通車營運以來，運量呈現穩定成長趨勢，2025年全年總運量已成功突破2200萬人次大關，今年每月平均運量更達200萬人次，已成為大台北地區市民日常通勤與生活不可或缺的重要交通運具。為持續活化捷運場站周邊土地，新北捷運工程局全力推動TOD開發模式，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

此次動工的板新站捷運開發案基地面積廣達1392坪，預計興建地上38層、地下6層的全鋼骨捷運共構大樓，總樓地板面積超過2萬坪。在空間機能規劃上，大樓1至2層將設置現代化都會商場，4至8層規劃為優質辦公空間，同時特別公益回饋設置126坪的里民活動中心，提供板橋區在地5里里民使用，全面提升社區公共服務品質。

在區位優勢方面，板新站開發基地地理條件極為優越，搭乘捷運僅需一站即可抵達三鐵共構的板橋站，具備極佳的交通轉乘便利性。未來該大樓完工後，更可與鄰近的馥華艾美酒店相互輝映，並透過周邊綠帶與公園廣場的整體串聯，形成近5000坪的大型完整街廓，預計2030年完工後可引入約1100名就業人口，成為板新地區最耀眼的嶄新地標。

新北捷運工程局長李政安補充說明，板新站捷運開發案由馥華集團投資興建，並禮聘知名建築團隊李祖原聯合建築師事務所操刀規劃設計。全案以「Connect・連結」作為核心設計理念，深度結合大眾運輸導向發展、複合式空間開發以及綠色永續建築等前瞻概念，透過精緻的垂直空間整合，將居住、商業零售與商務辦公機能完美融合。

李政安表示，板新站開發案不僅能發揮軌道經濟的最大綜效，更能透過友善的步行空間與公共設施規劃，將市民日常生活與大眾運輸系統緊密串聯。隨著工程正式啟動，未來將吸引更多優質商家與企業進駐，帶動人流高度匯聚，成功打造以板新站為核心的全新「板新商圈」，為市民形塑兼具便利、舒適與永續發展的優質都市生活環境。

新北市長侯友宜今天出席「新北環狀線板新站捷運開發案」開工祈福典禮，率領新北市政府捷運工程局團隊，與投資人馥華集團副董事長陳光憲、執行董事游伯湖等人共同焚香祝禱，祈求工程順利圓滿。記者王長鼎／攝影