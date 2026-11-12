野柳過境候鳥遭遊蕩貓捕食鳥友拍下慘狀 鳥會籲人道移置盡速納管

目前時節正值秋季候鳥過境期，北台灣重要的候鳥過境停棲點新北市野柳，近日有鳥友記錄到遊蕩貓攻擊及捕食過境野鳥的影像，台北鳥會呼籲交通部觀光署北觀處與新北市動保處盡速介入，清查並人道移置遊蕩貓、將園區禁止餵食範圍擴及遊蕩犬貓，守護過境候鳥。

台北鳥會指出，野柳岬自北海岸向海延伸約1.7公里、三面環海，是遷移性候鳥飛越海洋後重要的落腳點。每年春、秋過境期，大量鶲科、鶇科等候鳥在此停歇、覓食與補充能量，琉球歌鴝等稀有鳥種也曾在此現蹤，使野柳成為北臺灣最重要的候鳥過境熱點之一，園區第三區更具有重要的生態棲地功能。

長途遷徙後需要停棲、覓食與恢復體力的候鳥，在此面臨被捕食風險。近日鳥友常見多隻貓群聚於野柳園區建築物周邊，10日現場目擊2至3隻貓攻擊野鳥，台北鳥會說，顯示遊蕩貓已對過境野鳥構成實質威脅，若放任不管只會讓生態悲劇重複上演。

根據台灣本土的救傷資料顯示貓的威脅，台北鳥會長年投入野鳥救傷工作，累積2003至2025年共23年、6萬4247筆救傷紀錄，其中1911筆為遭動物攻擊送救，涵蓋78種鳥類；在可辨識攻擊者的360筆紀錄中，有268筆為貓所傷，占74.4%，遠高於鳥類（15.8%）與狗（8.9%）。

台北鳥會認為，野柳需要的不只是移走幾隻貓，而是建立一套以候鳥保育為目標、兼顧動物福利，且能長期監測成效的遊蕩貓管理制度。呼籲北觀處與新北市動保處盡速就源頭管理與稽查作業介入處理，守護北台灣重要的候鳥過境棲地。

台北鳥會訴求四項，一清查並人道移置，盡速針對野柳地質公園及周邊重要候鳥棲地進行遊蕩貓清查，以人道方式捕捉，查驗晶片並確認飼主身分；二擴大禁止餵食範圍，北觀處應研議加強禁止餵食遊蕩動物宣導，並與園區經營單位建立勸導、稽查及裁罰機制，移除餵食點；三 落實飼主責任與放養稽查，新北動保處應依動物保護法加強周邊放養家貓的稽查與管理，落實飼主責任；四建立示範區並定期公開成效，作為其他重要鳥類棲地的管理參考。

台北鳥會請主管機關正視野柳地質公園的生態管理問題，勿讓傲人的生態觀光景點變成野鳥的生命終點站。

野柳過境候鳥遭遊蕩貓捕食，台北鳥會籲北觀處、新北市動保處納管。圖／台北鳥會提供鳥友拍攝畫面

野柳過境候鳥遭遊蕩貓捕食，台北鳥會籲北觀處、新北市動保處納管。圖／台北鳥會提供鳥友拍攝畫面