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北市水源新天地 運動新據點

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市公館地區新地標「水源新天地」，以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」昨天搶先開箱。記者曾學仁／攝影
台北市公館地區新地標「水源新天地」，以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」昨天搶先開箱。記者曾學仁／攝影

北市長蔣萬安昨視察任內重要施政第二特色運動中心「公館運動館」及水源新天地開箱，運動館結合虛擬運動、電子競技與ＡＩ健康科技，從十六日到廿二日開放民眾免費體驗，打造北市首座以虛擬運動與電競為特色的運動新據點。

水源新天地是複合式園區，由台北自來水事業處規畫，蔣萬安說，水源新天地規畫第二運動館、台北文學館、還有誠品進駐、二公頃綠地空間等，未來這裡還會結合文化藝術等展演，將一路到寶藏巖，另一側也會延伸到公館水岸、客家文化公園、紀州庵、嘉禾新村等節點。

體育局說，科技運動館二樓設置科技體適能中心，導入ＡＩ分析，協助民眾掌握自身體能狀態，並透過運動數據追蹤訓練表現；三、四樓規畫沉浸式虛擬運動空間，引進虛擬高爾夫、滑雪、棒球、匹克球、划船及賽車等設施，讓市民不受天候及戶外場地限制，體驗多元運動的樂趣。館內另設專業電競空間，未來可結合選手培訓、校際聯賽及賽事活動，提供電競愛好者交流與競技的新舞台。

游泳館則延續在地居民熟悉的水域運動功能，設有二十五公尺溫水游泳池、ＳＰＡ水療池、冷熱水池、烤箱及蒸氣室等設施，並導入ＡＩ防溺輔助偵測及智慧監控系統，輔助現場安全管理。

北水處表示，水源新天地未來將進駐誠品，將有三千多坪商業空間，預計最快明年第二季開幕。

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