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向卓揆喊話 侯友宜：盼盡速核定五泰輕軌
新北市長侯友宜昨與行政院長卓榮泰、交通部政次陳彥伯等人一同見證五股交流道北入匝道工程完工成果，侯當面向卓揆喊話，要求盡速核定五泰輕軌、八里輕軌與淡海二期輕軌，回應地方期待。
侯友宜直言，五股交流道匝道壅塞問題，在他當市長任內堪稱民怨之首，感謝高公局在北出、北入匝道施工過程做了很多努力。侯友宜也為五股居民請命，他說，五股人最關心的五泰輕軌綜合規畫已在今年九月二十九日第五次報交通部審查，懇請中央盡速核定，讓後續作業能加快。另外八里輕軌與淡海二期輕軌也拜託中央加速核定與推進，交通建設需要中央地方共同合作。
卓榮泰回應，中央樂意與地方政府合作推動各項交通建設，必須把步驟、期程排定得精準，交通工程從規畫到通車需要長年努力。陳彥伯說，軌道建設部分，對地方有利的交通建設一定會支持，但相關程序還是要完備。
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