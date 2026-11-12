五股北入匝道今天通車 尖峰省12分鐘

五股交流道北入匝道今天通車，台六十五線北上車輛可直接銜接國一，尖峰行車時間從約十五分鐘縮短至三分鐘，節省十二分鐘。高公局表示，五股交流道整體改善工程總經費四十八點六七億，新北負擔五點六八億，中央負擔四十二點九九億，展現中央地方攜手改善交通的成果。

新北市長侯友宜說，五股交流道是串聯新莊、五股、泰山與國道系統的重要交通門戶，龐大的通勤及產業運輸車流交織，尖峰時段交通壅塞。如今北入匝道通車，透過高架匝道直接銜接國一，可減少平面道路車流交織，讓往返國道與台六十五線車行更順暢。

交通部高公局長陳文瑞表示，國一五股交流道交通流量居高不下，每天進出交通量排名第四，僅次於林口、桃園及圓山，壅塞原因包括五楊高架下來後平面與高架車流交織、北出匝道下來隨即遇到楓江路號誌、往台六十四線匝道爬坡造成重車速度較慢、台六十五線車輛須先下平面道路再經新五路上國道，以及新五路車流量大等五項因素。

高公局與新北市府針對五項壅塞原因提改善方案，包括拓寬五楊高架下來的泰山轉接道、北出匝道直接跨越楓江路、拓寬往台六十四線匝道、增設台六十五線直接銜接國道一號的北入匝道，及配合匝道工程拓寬新五路。

工程二○二三年四月開工，整體工程總經費四十八點六七億元，中央負擔四十二點九九億元，新北市府負擔五點六八億元。歷經兩年多施工，先後完成泰山轉接道拓寬、北出匝道及今年五月通車的台六十四線匝道拓寬，北入匝道通車後，五項改善工程陸續到位，剩新五路往國道方向的最後收尾工程，考量沿線商家營運及出入需求，預計明年四月完工。

新北交通局長鍾鳴時說明，北入匝道通車後，周邊交通動線將調整，加上新五路拓寬工程持續施工，拚明年四月完工，通車初期會有交通磨合期。市府與高公局密切合作，做好施工期交通維持及引導措施，監測周邊車流與路口運作情形，機動調整號誌時制及車道配置降低衝擊。