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北區化災複合型訓練基地鶯歌動土 斥資近20億補上防救災拼圖

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
會後新北市長侯友宜（左四）、環境部長彭啓明（左五）與與會嘉賓合影。記者張策／攝影
會後新北市長侯友宜（左四）、環境部長彭啓明（左五）與與會嘉賓合影。記者張策／攝影

北台灣複合型災害訓練再添新據點。環境部與新北市政府共同建置「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，今在鶯歌動土，總經費19億9179萬元、基地約1.8公頃，未來將整合環境部、內政部消防署及新北市消防局資源，提供毒化災、火災、特搜、槽體洩漏及新興能源等實境訓練，完工後每年可供逾5000人次警、消、軍、環及民間專業人員受訓。

工程經費由行政院「建構國家安全化學與韌性永續計畫」挹注，新北市府則協助土地、行政及工程規畫。基地將興建地下2層、地上8層的化學複合型災害事故應變訓練大樓、3層樓化災資材中繼大樓，以及3處專業戶外訓練場域，打造跨部會、跨機關共用的聯合訓練基地。

依規畫，主體大樓將設置化學署室內訓練教室、辦公空間、消防緊急救護及教育訓練場域，另設置國際會議廳；戶外則規畫毒化災、地下管線、港埠槽區、侷限空間、震災搜救、高低塔、車輛事故及火災等實境訓練設施。

環境部長彭啓明表示，北部是我國政經中心及工業重鎮，毒化物運作場所占全國相當比例，北台灣約有2000家涉及相關化學物質業者、人口超過1100萬人。隨著太陽光電、儲能設備及電動車等新興能源普及，災害型態也更加複雜，防救災不能只停留在事故發生後的處理，而應往源頭預防與事前訓練延伸。

彭啓明指出，北區訓練中心未來將導入「3D整合式毒化災訓練系統」，並針對地下管線、港埠槽區及侷限空間設置實體演練場，另因應鋰電池熱失控可能伴隨氫氟酸等新型態毒化災風險，增設相關訓練項目。

他表示，訓練對象未來也將擴及民間企業及學研機構安全管理人員，讓防救災不再只是政府責任，而是由產官學研共同參與，提升全社會防衛韌性。

彭啓明致詞時也特別感謝侯友宜及新北市府團隊，表示工程從概念、土地到規畫、推動，都需要地方高度配合，「不是一般的縣市可以做得起來的」。他並回憶，過去與侯友宜、新北團隊合作超過10年，每逢颱風豪雨都共同研判防災及停班停課，以他近兩年多在環境部的觀察，「新北市始終沒有讓我們擔心過」。

侯友宜表示，新北幅員遼闊，轄區涵蓋陸域、海域及水域，災害型態多元複雜，第一線救災人員除了專業裝備，更需要實戰經驗，「不是只有室內教育訓練，也不是只有室內的3D模擬」，透過實際災害情境訓練，才能真正提升應變、指揮與救援能力。

侯友宜也回應彭啓明，表示自己擔任副市長期間，曾與彭多次共同研判颱風、豪雨及停班停課，感謝中央多年來對新北防災工作的支持。他說，中央投入近20億元，新北協助土地、行政及地方協調，「生命財產都是大家的事情，大家一起要管」，防災不應區分中央或地方。

侯友宜指出，中心未來將由化學署、消防署、新北消防局及特搜等單位共同使用，讓不同專業彼此整合；同時也希望開放全民防災及環境教育，讓孩子從小認識毒化災及新型態災害。

新北市消防局長陳崇岳表示，工程動土象徵新北防災訓練建設邁入新里程碑，未來中心將整合消防局高低塔、侷限空間、震災搜救等6項系統性訓練設施，以及化學署毒化災整合型訓練系統，並納入消防署北區倉儲及大規模搜救基地。

陳崇岳表示，中心完工後將進一步深化跨機關協作機制，讓中央、地方及不同救災專業能在同一場域進行訓練、應變及物資整備，提升北部地區複合型災害應變量能及城市防災韌性。

侯友宜表示，在卸任前還有機會看到工程動土「真的很開心」，也要求未來施工期間顧好工程品質、安全及敦親睦鄰，盼3年後完工啟用，進一步強化北台灣整體防救災能力。

會後新北市長侯友宜（左）、環境部長彭啓明北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心動土典禮。記者張策／攝影
會後新北市長侯友宜（左）、環境部長彭啓明北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心動土典禮。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左）在動土儀式後與環境部長彭啓明握手致意。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）在動土儀式後與環境部長彭啓明握手致意。記者張策／攝影

環境部長彭啓明今出席北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心動土典禮，表示中心將補足北台灣化災訓練量能，並納入企業及民間共同受訓。記者張策／攝影
環境部長彭啓明今出席北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心動土典禮，表示中心將補足北台灣化災訓練量能，並納入企業及民間共同受訓。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左三）會後與消防局同仁合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左三）會後與消防局同仁合影。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今出席北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心動土典禮，表示未來將透過實境訓練強化第一線救災人員應變能力。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心動土典禮，表示未來將透過實境訓練強化第一線救災人員應變能力。記者張策／攝影

會後不少人拿著金鏟子請侯友宜簽名。記者張策／攝影
會後不少人拿著金鏟子請侯友宜簽名。記者張策／攝影

會後大合照。記者張策／攝影
會後大合照。記者張策／攝影

鶯歌 災害 韌性

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