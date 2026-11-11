北區化災複合型訓練基地鶯歌動土 斥資近20億補上防救災拼圖
北台灣複合型災害訓練再添新據點。環境部與新北市政府共同建置「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，今在鶯歌動土，總經費19億9179萬元、基地約1.8公頃，未來將整合環境部、內政部消防署及新北市消防局資源，提供毒化災、火災、特搜、槽體洩漏及新興能源等實境訓練，完工後每年可供逾5000人次警、消、軍、環及民間專業人員受訓。
工程經費由行政院「建構國家安全化學與韌性永續計畫」挹注，新北市府則協助土地、行政及工程規畫。基地將興建地下2層、地上8層的化學複合型災害事故應變訓練大樓、3層樓化災資材中繼大樓，以及3處專業戶外訓練場域，打造跨部會、跨機關共用的聯合訓練基地。
依規畫，主體大樓將設置化學署室內訓練教室、辦公空間、消防緊急救護及教育訓練場域，另設置國際會議廳；戶外則規畫毒化災、地下管線、港埠槽區、侷限空間、震災搜救、高低塔、車輛事故及火災等實境訓練設施。
環境部長彭啓明表示，北部是我國政經中心及工業重鎮，毒化物運作場所占全國相當比例，北台灣約有2000家涉及相關化學物質業者、人口超過1100萬人。隨著太陽光電、儲能設備及電動車等新興能源普及，災害型態也更加複雜，防救災不能只停留在事故發生後的處理，而應往源頭預防與事前訓練延伸。
彭啓明指出，北區訓練中心未來將導入「3D整合式毒化災訓練系統」，並針對地下管線、港埠槽區及侷限空間設置實體演練場，另因應鋰電池熱失控可能伴隨氫氟酸等新型態毒化災風險，增設相關訓練項目。
他表示，訓練對象未來也將擴及民間企業及學研機構安全管理人員，讓防救災不再只是政府責任，而是由產官學研共同參與，提升全社會防衛韌性。
彭啓明致詞時也特別感謝侯友宜及新北市府團隊，表示工程從概念、土地到規畫、推動，都需要地方高度配合，「不是一般的縣市可以做得起來的」。他並回憶，過去與侯友宜、新北團隊合作超過10年，每逢颱風豪雨都共同研判防災及停班停課，以他近兩年多在環境部的觀察，「新北市始終沒有讓我們擔心過」。
侯友宜表示，新北幅員遼闊，轄區涵蓋陸域、海域及水域，災害型態多元複雜，第一線救災人員除了專業裝備，更需要實戰經驗，「不是只有室內教育訓練，也不是只有室內的3D模擬」，透過實際災害情境訓練，才能真正提升應變、指揮與救援能力。
侯友宜也回應彭啓明，表示自己擔任副市長期間，曾與彭多次共同研判颱風、豪雨及停班停課，感謝中央多年來對新北防災工作的支持。他說，中央投入近20億元，新北協助土地、行政及地方協調，「生命財產都是大家的事情，大家一起要管」，防災不應區分中央或地方。
侯友宜指出，中心未來將由化學署、消防署、新北消防局及特搜等單位共同使用，讓不同專業彼此整合；同時也希望開放全民防災及環境教育，讓孩子從小認識毒化災及新型態災害。
新北市消防局長陳崇岳表示，工程動土象徵新北防災訓練建設邁入新里程碑，未來中心將整合消防局高低塔、侷限空間、震災搜救等6項系統性訓練設施，以及化學署毒化災整合型訓練系統，並納入消防署北區倉儲及大規模搜救基地。
陳崇岳表示，中心完工後將進一步深化跨機關協作機制，讓中央、地方及不同救災專業能在同一場域進行訓練、應變及物資整備，提升北部地區複合型災害應變量能及城市防災韌性。
侯友宜表示，在卸任前還有機會看到工程動土「真的很開心」，也要求未來施工期間顧好工程品質、安全及敦親睦鄰，盼3年後完工啟用，進一步強化北台灣整體防救災能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。