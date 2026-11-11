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邊坡土石崩落 汐止康寧街垃圾轉運站邊坡崩塌修復完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
邊坡崩塌修復工程完工，保障清潔隊員與車輛進出安全。圖／觀天下有線電視提供
邊坡崩塌修復工程完工，保障清潔隊員與車輛進出安全。圖／觀天下有線電視提供

在之前的颱風大雨，汐止區位在康寧街底的垃圾轉運站，邊坡經常都會有土石崩落的情形，對於每天都有清潔隊員以及上百台垃圾車進出來說，相當危險，所以新北市議員白珮茹也協助爭取邊坡改善工程，這個月初工程完工，鞏固邊坡，保障人車安全。

新北市議員白珮茹表示，之前康寧街底汐止清潔隊垃圾轉運站，因為這邊靠近中山高，地質比較不穩固，所以常常只要大雨一來、一次飽水的情況下，整個土石就會往道路方向崩落，有時候外面下大雨，裡面也是會有小瀑布，多次已經造成這個上面的土石方一直的坍塌，其實很危險，尤其垃圾車在這邊進進出出，還有清潔隊員的辦公室就在入口處，其實緊鄰的邊坡土石滑落狀況非常非常的嚴重，因此在上次的災後，就有請環保局主管機關來來看，大約撥了將近1,500萬的經費，來做整個邊坡的修復工程。

新北市政府進行環保局管轄及使用土地邊坡崩塌修復工程，大約1,500萬的經費，從5月開工，要鞏固這一大片的邊坡，新北市議員白珮茹也特地來關心施工狀況還有進度。施作範圍從入口處進去，一直到垃圾車停放的地方，施工工項包括了貼地式防護網掛網、擋土牆、掛網植生、拍漿溝等等，11月初完工，鞏固邊坡，保障進出人車安全。

江北里長謝祚敏說，之前颱風大雨整個坍塌，這個垃圾轉運站，每到刮風下雨、颱風的時候，都有土石流留下來，有的跟小瀑布一樣，這次也非常感謝白珮茹爭取經費來做護坡掛網，因為這裡每天都有很多清潔隊員跟垃圾車出入，一直都很擔心危險，現在做起來了，一勞永逸覺得有安全感。

白珮茹提到，在整個邊坡掛網，然後做了導水的導溝，希望整個邊坡可以更穩固，很感謝施工的廠商連夜的趕工，然後讓整個工程到可以如期的照著工程進度來走，大概11月初整個工程在驗收之後就會完工，希望完工後，可以讓整個不只是清潔隊人員的進進出出更有保障，也讓整個周邊，包括前方住戶可以更安全。

汐止 崩塌

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