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汐止區社后消防隊公車站前難行 會勘增標線型人行道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
公車站會勘研議畫設綠底標線型人行道與劃設斑馬線。圖／觀天下有線電視提供
公車站會勘研議畫設綠底標線型人行道與劃設斑馬線。圖／觀天下有線電視提供

位在汐止區福德二路上的社后消防隊公車站，平時進出的人車不少，只是週邊行走環境並不友善，再加上地勢比較低，有時候積水難行，所以，今(11)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，研議畫設標線型人行道的可行性。

中興里長蔡振國說，今天很感謝新北市議員張錦豪來社后消防隊公車站會勘，主要是討論能不能增設斑馬線，還有綠色的標線型人行道，因為這個公車站一帶比較特殊，地勢又比較低窪，有時候會有點積水，所以這次希望能夠畫設標線型人行道，把人行空間整理出來。

新北市議員張錦豪表示，福德二路183號前，大概就是在中興里靠近環河裡這一帶，因為公車候車亭前的公車停靠區標線，時間一久已經變得比較斑駁不堪，另外，這裡也需要一個人行綠底的人行道，至於在181巷口，里長也建議增加一個斑馬線，所以今天找相關單位來會勘，希望在年底前趕快把這些標誌標線做的更清楚，包括公車停靠區標線、綠底的人行道跟斑馬線，都希望年底前把趕快把它復舊完成。

汐止 人行道

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