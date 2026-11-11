黃金博物館「金銀島」特展 珍稀文物探索大航海時代

新北市黃金博物館年度特展「金銀島—大航海時代東方的產金傳說」即日起於大地館3樓展出，展覽集結臺日多家博物館及民間收藏家的珍貴文物，包含金銀幣、金大判及歷史圖檔等，帶領民眾穿越大航海時代，探索東方世界流傳已久的金銀傳說。

黃金博物館館長林文中表示，本次展覽以「臺灣是傳說中的金銀島嗎？」為核心，規劃3大展示單元及3種互動體驗。今年適逢西班牙人登陸北臺灣400週年，當年西班牙人與荷蘭人都曾在臺灣尋找砂金，但水金九的金礦直到1890年代才被發現，展覽透過歷史文物與故事，帶領觀眾認識臺灣與16世紀全球貿易網絡的連結。

本次展覽邀請國內外5所公私立單位及2位民間收藏家共同參與，展出20枚四百年前日本與西班牙的經典金銀貨幣、30幅珍貴歷史圖檔，以及原住民族文物、西班牙戰艦模型等。其中包含1507年世界地圖圖檔，以及見證美洲金銀與中國茶葉、絲綢及瓷器貿易的西班牙金幣，還有江戶幕府慶長大判金純金複製品，呈現不同時代的金銀文化與工藝特色。

此外，特展也邀請日本佐渡金山合作展出。雙方自2011年起交流至今已有15年，透過此次合作，分享礦業文化、地質特色及文化資產保存經驗，深化臺日礦業文化交流。

「金銀島—大航海時代東方的產金傳說」特展即日起展出至116年8月22日，地點為黃金博物館大地館3樓，邀請民眾走進展場，透過珍貴文物認識大航海時代的黃金傳奇。