淡水巷弄狹窄會車難 議員會勘決議禁止大貨車進入

新北市淡水區中正路一段22巷路幅有限，但長期以來經常有大貨車駛入狹窄的巷弄中，不僅佔滿整個道路，造成車輛會車極為困難，甚至屢屢發生大貨車需要倒車避讓的情況，令當地居民行經時感到相當不安與困擾。新北市議員陳偉杰團隊接獲油車里鄉親的陳情與反映後，第一時間辦理現場會勘，邀請新北市政府交通局、淡水區公所及油車里唐儷樺里長共同前來勘查，希望在兼顧實用性與通行安全的前提下，尋求最有效的解決方案。

陳偉杰議員表示，中正路一段22巷與6巷經常有大貨車進入，嚴重影響附近居民的通行便利，過去甚至曾發生大貨車輪胎不慎掉落側溝的意外事故。經會勘團隊現場討論與評估後，最終正式決議管制「中正路一段22巷」與「中正路一段6巷」禁止大貨車進入，期盼透過這項管制措施有效分流重型車輛，降低巷內交通風險。

陳偉杰強調，雖然禁止大貨車進入可能會造成少數車輛營運上的不便，但行車與路人的生命安全始終是首要考量。未來期望藉由這項調整，徹底避免大貨車卡在巷內或掉入側溝等危險情事發生，還給油車里鄉親一個更便利、更安心的回家環境。