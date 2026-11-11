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貢寮區美豐里銀髮共餐傳溫情 里長攜手社區打造幸福家園

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
銀髮共餐讓長輩有固定聚會與交流的機會，也讓社區照顧網絡更加緊密。圖／觀天下有線電視提供
銀髮共餐讓長輩有固定聚會與交流的機會，也讓社區照顧網絡更加緊密。圖／觀天下有線電視提供

貢寮區美豐里今(11)日舉辦每月一次的銀髮共餐活動，區長柯建輝也率領公所團隊到場，與長輩們一同用餐、話家常，關心大家的生活近況，現場氣氛溫馨熱絡。透過定期舉辦的共餐活動，不僅讓長輩享用美味餐食，也提供彼此交流、聯繫感情的機會，營造互相關懷的社區氛圍。

美豐里長周貝芳今年參選里長，因無其他候選人登記，形成同額競選。她表示，非常感謝里民一路以來的支持與鼓勵，讓她更有信心繼續為美豐里努力，未來也將持續關心地方大小事，做好服務工作，不辜負鄉親的期待。

此外，今年周貝芳的先生簡豐榮也連任當選社區發展協會理事長，未來夫妻兩人將透過里辦公處及社區發展協會的平台，攜手合作、整合資源，共同推動地方事務，從長者關懷到社區環境營造，讓各項服務更加完善，為美豐里打造更好的生活環境。

貢寮區長柯建輝表示，感謝里長及社區團隊長期投入地方服務，透過銀髮共餐讓長輩有固定聚會與交流的機會，也讓社區照顧網絡更加緊密，期盼未來持續結合公私部門力量，讓長輩在地安老、健康樂活。

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