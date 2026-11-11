永和耕莘攜手世界宗教博物館 推社會處方箋全方位療癒長者

天主教永和耕莘醫院今天與世界宗教博物館跨界合作，正式啟動「永耕好照∼社會處方箋」計畫。這項全台少見結合醫療照護與宗教文化的行動，將傳統醫療診間延伸至文化藝術場域，期望透過展覽欣賞與生命教育，陪伴長者走出家庭與診間，在超高齡社會中找回生活樂趣與社會連結，為長者及家屬開出一帖充滿溫度的幸福處方箋。

隨著台灣步入超高齡社會，失智症照顧成為許多家庭的重擔。當長者面臨記憶衰退與生活自理能力下降時，家屬除了焦慮病情變化，更面臨漫長而艱辛的照護歷程。因此，如何在進行臨床醫療處置的同時，維持長者的生活品質、感官刺激與社交活動，進一步緩解家庭照顧者的身心壓力，已成為現代高齡照護體系中至關重要的課題。

永和耕莘醫院院長趙嘉倫指出，面對疾病與老化不能單靠藥物治療，規律運動、飲食調整與持續的社會參與同樣關鍵。醫療服務應主動深入社區，本次與世界宗教博物館合作，讓長者在接受專業醫療評估之餘，能參與藝術展覽與文化體驗，從中促進人際互動並獲得身心靈的全方位關懷，有效減輕家屬的照護負擔。

世界宗教博物館館長馬幼娟則表示，信仰與文化具有安定身心的力量。宗博館匯集全球十大宗教及古文明智慧，近年透過「生死晝夜」、「山海天人」及「e光在萬物」等特展，推廣生死探索與尊重萬物的「靈性生態」理念。期盼本次與永和耕莘醫院合作，能以藝術作為療癒與溝通的媒介，為高齡長者與照顧家庭提供精神層面上的深厚支持。

雙方合作簽約儀式於世界宗教博物館7樓展場熱烈舉行，由馬幼娟館長與趙嘉倫院長共同簽署合作協議。活動現場特別邀請劉國棟、劉郭月勤以及厲慶崧、于小娟兩組家庭親臨分享照護經驗，透過真實的生活故事傳遞高齡者的情感需求，天主教耕莘醫療財團法人常務董事林天德副主教等多位醫護與長照專家亦到場見證。

簽約當日陽光普照、氣溫回升，現場洋溢著溫馨氣氛。這項計畫改變了傳統照護場域的框架，展現對長者健康促進的多元想像。當文化藝術成為溫暖陪伴，長者不再只是被動接受照顧的對象，更能主動參與日常生活、喚起塵封記憶並分享生命故事，讓照護過程充滿人文關懷與尊嚴。

這張沒有藥物的「社會處方箋」，展現了醫療與文化跨界合作的全新可能性。雖然藝術活動無法完全取代正規醫療處置，卻能發揮顯著的心理支持與輔助效果，為長者的銀髮歲月增添豐富色彩與希望，同時為家庭照顧者注入源源不絕的關懷力量，共同打造具備共融精神與包容力的友善高齡社會。

一進入世界宗教博物館，映入眼簾的就是水幕牆，讓人有洗滌心靈的安定感。圖／世界宗教博物館提供

世界宗教博物館館長馬幼娟（右）與天主教永和耕莘醫院院長趙嘉倫完成「永耕好照∼社會處方箋」簽署合作計畫。圖／世界宗教博物館提供

世界宗教博物館館長馬幼娟簽署合作計畫。圖／世界宗教博物館提供