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新店直潭綠地藍鵲主題遊戲場啟用 打造全齡共融與親水探索空間

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市直潭國小校長劉世和帶領師生熱情參與，共同見證全新遊戲場啟用時刻。圖／新店區公所提供
新北市直潭國小校長劉世和帶領師生熱情參與，共同見證全新遊戲場啟用時刻。圖／新店區公所提供

新北市農業局攜手新店區公所及直潭里辦公處，共同推動直潭綠地遊戲場改善工程，於今年10月7日順利竣工並在今天舉辦啟用儀式。本次工程由市府補助1200萬元建設經費，結合直潭社區豐沛的自然資源與鄰近直潭淨水場的在地特色，建構兼具遊戲、運動、休憩與環境教育功能的特色場域，為社區注入全新的生活綠意與遊憩動能。

遊戲場以「藍鵲展翅、自然探索」為設計核心，將台灣藍鵲形象融入景觀與遊具。場內打造大型藍鵲主題遊具，提供攀爬、穿越與滑行等多元大肢體活動體驗；同時結合淨水場意象規劃小型水遊戲區，設置水桌與水道，讓兒童在操作與觀察水流變化的過程中認識自然，實現無障礙環境與日常生活學習的深度結合。

考量全齡友善與共融精神，場區同步規劃體健區、鳥巢鞦韆區、平衡木及旋轉設施。體健區為青少年與成人提供體能訓練與伸展空間，並輔以綠蔭座椅；鞦韆與互動遊具則滿足不同能力兒童與陪伴者的遊玩需求，鼓勵孩子在遊戲中培養協調力與社交能力，營造安全且具趣味性的社區公共空間。

新北市農業局長諶錫輝指出，公園綠地是促進親子互動、社區交流及親近自然的重要載體。直潭綠地遊戲場透過在地意象與多元設施的整合，將自然環境轉化為兼具教育與遊憩功能的場域，期待各年齡層居民皆能在綠意中找到適合自己的活動方式，提升整體生活品質。

新北市政府綠美化景觀處處長林俊德表示，市府全力推動「公園全齡化與特色共融改善計畫」，至今已完成269座公園的翻新。本次直潭綠地不僅以臺灣藍鵲營造視覺亮點，更將生態、共融與親水完美融合，盼能成為親子共享天倫、長輩健康運動的宜居樂園。

新店區長黃秀川與直潭里里長林家榮皆表達對工程完工的肯定。黃區長強調，遊戲場成功串聯社區生活、自然探索與世代交流，未來將持續完善公共設施；林里長則表示在地居民對此期待已久，具有地方辨識度的設施大幅增進了社區凝聚力與生活活力。

直潭綠地遊戲場即日起正式開放，誠摯邀請廣大市民攜家帶眷造訪直潭綠地，體驗藍鵲主題遊具與親水設施，在豐富的自然環境中享受美好的親子時光，深度感受直潭社區獨特的生態魅力與生活美學。

直潭綠地藍鵲主題遊戲場今天舉行啟用典禮，新店區長黃秀川感謝所有人到場參與儀式。圖／新店區公所提供
直潭綠地藍鵲主題遊戲場今天舉行啟用典禮，新店區長黃秀川感謝所有人到場參與儀式。圖／新店區公所提供

遊戲場以藍鵲飛行意象打造主題遊具，並結合直潭淨水場在地特色，規劃小型水遊戲區。圖／新店區公所提供
遊戲場以藍鵲飛行意象打造主題遊具，並結合直潭淨水場在地特色，規劃小型水遊戲區。圖／新店區公所提供

新北市新店區直潭綠地遊戲場今天舉辦啟用典禮，新店區長與貴賓合影慶祝啟用。圖／新店區公所提供
新北市新店區直潭綠地遊戲場今天舉辦啟用典禮，新店區長與貴賓合影慶祝啟用。圖／新店區公所提供

與會貴賓齊聚新店直潭綠地遊戲場熱情合影。圖／新店區公所提供
與會貴賓齊聚新店直潭綠地遊戲場熱情合影。圖／新店區公所提供

以台灣藍鵲為主題意象，打造特色遊戲場。圖／新店區公所提供
以台灣藍鵲為主題意象，打造特色遊戲場。圖／新店區公所提供

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