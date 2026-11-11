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強化跨機關應變量能 環境部與新北市共同打造北區化災複合型訓練基地

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部與新北市政府合作共同建置「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」11日舉行動土典禮。圖／環境部化學署提供
環境部與新北市政府合作共同建置「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」11日舉行動土典禮。圖／環境部化學署提供

為強化國家整體化學防災韌性，環境部新北市政府合作共同建置「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」11日舉行動土典禮，由環境部部長彭啓明、新北市長侯友宜、中央、地方各界貴賓共同見證，預計中心將於2029年底完工，這象徵中央與地方跨域治理的重大里程碑，不僅填補北部地區救災訓練量能缺口，更具體落實「全社會防衛韌性」之國家戰略目標。

本案總經費新台幣19億9,179萬元，由行政院「建構國家安全化學與韌性永續計畫」挹注預算支持，並由新北市政府於土地、行政與工程規劃上全力協助落實。基地坐落於鶯歌區，規劃建置範圍約1.8公頃，將興建地下2層、地上8層之化學複合型災害事故應變訓練大樓、3層樓化災資材中繼大樓及3處專業功能性的戶外訓練場域，未來將由環境部、內政部消防署與新北市政府消防局等救災單位共同進駐，打造跨部會、跨機關共融之聯合訓練基地。

新北市大家長侯友宜市長今日主持新建工程動土典禮時表示，新北市幅員遼闊，轄區涵蓋陸域、海域及水域，災害型態多元複雜，搶救應變日益艱巨，為此，新北市政府與環境部共同推動本案，整合中央與地方資源及專業量能，規劃興建災害事故應變訓練大樓及相關訓練設施，建構目標以實際災害情境式模擬訓練為主，持續精進複合型災害的應變、指揮與救援能力。「安全」始終是市府最重要的施政核心，第一線救災人員肩負守護市民生命財產安全的重責，市府就有責任提供更完善的裝備、更專業的訓練及更安全的訓練環境。「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」不只是一項公共工程，更是對第一線救災人員的長期投資，也是對市民生命財產安全的承諾。

環境部部長彭啓明致詞時指出，北部為我國政經中心與工業重鎮，毒化物運作場所占全國相當大之比例。面對日益複雜的複合型災害威脅，北區訓場將高度導入先進科技，建置「3D 整合式毒化災訓練系統」，並針對地下管線、港埠槽區及侷限空間設立實體演練場。此外，因應太陽光電、儲能設備、電動車等「新興能源」普及，特別增設專屬訓練項目，以應對鋰電池熱失控所伴隨之氫氟酸等新型態毒化災風險。彭啓明強調，防救災必須從產業界扎根，未來受訓對象將擴及民間企業與學研機構的安全管理人員，透過產官學研共融演練，健全國內體系，厚植全社會防衛韌性。

環境部與新北市政府共同表示，本工程預計完工後每年可提供超過 5,000 人次以上的警、消、軍、環及民間專業人員進行特殊情境演練。中央與地方將持續深化合作，以跨域整合為基石、創新訓練為方法，共同守護全國民眾生命財產安全，打造安全、具韌性且永續的美好台灣。

環境部 新北 彭啓明 侯友宜

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