曾參與烏克蘭志願軍 他返國選里長爭取為地方服務

年底九合一選舉，議員、里長也有不少年輕人參政。其中挑戰北市萬華華江里的里長候選人姚冠均，過去曾兩度加入烏克蘭國際志願軍行列，今年回國，在親友的鼓勵下，決心投入里長選戰，將自己的專長所能為地方服務。

今年32歲的姚冠均，是土生土長的萬華囡仔，過去因有感烏克蘭戰爭、國家處境與台灣相似，2022年第一次加入烏克蘭國際志願軍；第二度加入，則是去年一整年。他說，自願到烏克蘭擔任國際志願軍，其實是瞞著家人，覺得自己應該要去做這件事，還笑稱，爸爸還是看新聞才知道這件事。

「都不怕死了，還會怕選舉。」姚冠均說，今年他從烏克蘭回國後，周邊親友都用這句話鼓勵他來選里長，為地方服務。不過讓他決定參選最大念頭，是新冠疫情期間，外界稱「萬華是破口」，對成長在萬華的他來說，經歷新冠疫情「做生意的說『貨不要送來』；去上班的被說『不要來上班』」，讓萬華人蒙受委屈，他也曾參與罷昶行動，現在決定投入里長選舉，爭取為萬華服務。

「就是感覺地方服務可以做更好，包括長照等。」姚說，有感於萬華區的高齡問題嚴重，很多長照、長輩照顧等，都可以做得更好，尤其萬華區華江里的居住人口有一萬多人，這些人中高達三至四成為高齡，高齡的硬體設施，是未來五到十年相當重要的建設。

對於有挑戰者出現，爭取連任的現任里長洪佳君表示，這幾年她的里民服務都很扎實，就是要用扎實的政績爭取連任，並且也在總部打造華江故事館，里民可以參與來關心自己的家園。

挑戰北市萬華華江里的里長候選人姚冠均，過去曾兩度加入烏克蘭國際志願軍行列，今年回國，在親友的鼓勵下，決心投入里長選戰，將自己的專長所能為地方服務。圖／里長候選人姚冠均提供