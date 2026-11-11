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林口東林多功能大樓動土 侯友宜：打造在地老幼共融新地標
新北市政府持續完善地方公共設施，今天舉行「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，新北市長侯友宜親自主祭，與地方民意代表、里長及地方鄉親共同執鏟動土，祈求工程順利、地方平安。典禮前，侯友宜也率市府團隊前往林口贊天宮參拜，祈求地方發展順遂、工程圓滿。
侯友宜表示，林口區近年人口快速成長，年輕家庭及幼兒人口增加，市府持續提升公共服務量能，滿足不同世代的生活需求。東林里原有市民活動中心空間老舊且使用受限，因此市府積極推動重建，將原有設施升級為結合社區活動與幼兒教育的多功能大樓，工程預計於117年2月完工，完工後將提供長輩、幼童及地方居民更完善的活動與生活空間，讓公共建設真正符合地方需求。
林口區長鄭淑敏說明，新建大樓未來將提供里民集會、辦公、藝文休閒及樂齡課程等多元使用空間，並規劃設置公立幼兒園，預計可收托90名幼生，兼顧社區活動及家庭托育需求，讓公共設施成為促進世代交流、凝聚地方情感的重要場域。
民政局指出，原東林里市民活動中心於1986年興建啟用，後續主要作為林口幼兒園教學據點，因建物老舊且經檢測氯離子含量過高，考量公共安全及師生使用需求，爰辦理拆除重建。新建工程規劃為地上3層建築，總樓地板面積約230坪，採現代簡潔設計，並依幼兒園及活動中心不同使用需求規劃分流出入口，同時配置停車空間、綠化植栽及戶外活動場域，兼顧安全、便利與環境品質。
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