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林口東林多功能大樓動土 侯友宜：打造在地老幼共融新地標

聯合報／ 記者王長鼎黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜在今天動土典禮前率市府團隊前往林口贊天宮參拜祈福，祈願地方發展順遂、工程平安順利。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜在今天動土典禮前率市府團隊前往林口贊天宮參拜祈福，祈願地方發展順遂、工程平安順利。圖／新北市民政局提供

新北市政府持續完善地方公共設施，今天舉行「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，新北市長侯友宜親自主祭，與地方民意代表、里長及地方鄉親共同執鏟動土，祈求工程順利、地方平安。典禮前，侯友宜也率市府團隊前往林口贊天宮參拜，祈求地方發展順遂、工程圓滿。

侯友宜表示，林口區近年人口快速成長，年輕家庭及幼兒人口增加，市府持續提升公共服務量能，滿足不同世代的生活需求。東林里原有市民活動中心空間老舊且使用受限，因此市府積極推動重建，將原有設施升級為結合社區活動與幼兒教育的多功能大樓，工程預計於117年2月完工，完工後將提供長輩、幼童及地方居民更完善的活動與生活空間，讓公共建設真正符合地方需求。

林口區長鄭淑敏說明，新建大樓未來將提供里民集會、辦公、藝文休閒及樂齡課程等多元使用空間，並規劃設置公立幼兒園，預計可收托90名幼生，兼顧社區活動及家庭托育需求，讓公共設施成為促進世代交流、凝聚地方情感的重要場域。

民政局指出，原東林里市民活動中心於1986年興建啟用，後續主要作為林口幼兒園教學據點，因建物老舊且經檢測氯離子含量過高，考量公共安全及師生使用需求，爰辦理拆除重建。新建工程規劃為地上3層建築，總樓地板面積約230坪，採現代簡潔設計，並依幼兒園及活動中心不同使用需求規劃分流出入口，同時配置停車空間、綠化植栽及戶外活動場域，兼顧安全、便利與環境品質。

新北市長侯友宜市長今天出席「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，與地方仕紳共同見證地方公共建設重要里程碑。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜市長今天出席「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，與地方仕紳共同見證地方公共建設重要里程碑。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜市長今天出席「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，與地方仕紳共同見證地方公共建設重要里程碑。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜市長今天出席「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，與地方仕紳共同見證地方公共建設重要里程碑。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜在今天動土典禮前率市府團隊前往林口贊天宮參拜祈福，祈願地方發展順遂、工程平安順利。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜在今天動土典禮前率市府團隊前往林口贊天宮參拜祈福，祈願地方發展順遂、工程平安順利。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜市長今天出席「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，與地方仕紳共同見證地方公共建設重要里程碑。圖／新北市民政局提供
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新北市長侯友宜市長今天出席「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，與地方仕紳共同見證地方公共建設重要里程碑。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜市長今天出席「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，與地方仕紳共同見證地方公共建設重要里程碑。圖／新北市民政局提供

侯友宜 林口 林多 大樓

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