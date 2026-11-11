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當面向卓榮泰喊話速核五泰輕軌 侯友宜：交通建設需中央地方共同合作

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜當面向卓榮泰喊話盡速核定五泰輕軌等建設。記者黃子騰／攝影
侯友宜當面向卓榮泰喊話盡速核定五泰輕軌等建設。記者黃子騰／攝影

五股交流道北入匝道明天正式通車，新北市長侯友宜今天與行政院長卓榮泰、交通部政次陳彥伯，民進黨新北市長候選人蘇巧慧一同出席通車典禮。侯友宜除感謝高公局辛勞外，也當面向卓榮泰喊話要求盡速核定五泰輕軌八里輕軌與淡海二期輕軌。

侯友宜今天上午10時30分出席五股交流道北入匝道通車典禮，繼昨天出席天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮後，再次與民進黨新北市長候選人蘇巧慧同場，蘇巧慧到場後也趨前與侯友宜交談並合影。

侯友宜致詞時表示，五股交流道匝道在他當市長任內就是民怨之首，市民都有抱怨聲音，經過這幾年努力，感謝高公局在北出、北入施工過程當中做了很多努力。去年北出匝道通車後，回堵狀況大有改善，今天北入匝道施工難度比北出更大，要跨過楓江路又要銜接台65線接國一。今天完工後北入匝道可以省下12分鐘，從15分鐘塞車變成3分鐘快速通行。

侯友宜也拜託高公局做好萬全準備，妥善因應車流湧現的問題，並提及目前正在施工中攸關林口發展，預計明年3月通車的林口南出北入匝道；另一個是金城交流道，希望能在明年9月完成，再次拜託大家一起努力。

侯友宜接著也當面向行政院長卓榮泰直言，五股人最關心的五泰輕軌綜合規劃已於9月29日第5次報交通部審查，懇請中央儘速核定，讓後續作業加快。另外八里輕軌與淡海二期輕軌也拜託中央加速核定與推進，交通建設需要中央地方共同合作。

卓榮泰對此則回應，中央政府跟地方政府合作來推動各項交通建設時，我們把步驟期程都排定的精準，交通工程從規劃到通車需要長年努力。交通部政務次長陳彥伯則表示，軌道建設部分還有需要再討論的，請新北市稍微做一些調整。陳彥伯強調，對於地方有利的交通建設一定會支持，但是相關的程序還是要完備。

侯友宜與卓榮泰出席通車典禮並剪綵。記者黃子騰／攝影
侯友宜與卓榮泰出席通車典禮並剪綵。記者黃子騰／攝影

卓榮泰表示，交通工程從規劃到通車需要長年努力。記者黃子騰／攝影
卓榮泰表示，交通工程從規劃到通車需要長年努力。記者黃子騰／攝影

侯友宜與卓榮泰、多名立委一同出席通車典禮。記者黃子騰／攝影
侯友宜與卓榮泰、多名立委一同出席通車典禮。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧偕吳秉叡及民進黨新北市議員上前與侯友宜合影。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧偕吳秉叡及民進黨新北市議員上前與侯友宜合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜 卓榮泰 輕軌 八里

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