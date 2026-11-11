快訊

MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性 美媒：有機會成為璞玉

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

北市南區新亮點 蔣萬安開箱水源新天地、公館運動館 誠品也進駐了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影

年底選戰倒數17天，台北市長蔣萬安視察任內重要施政第二特色運動中心「公館運動館」及水源新天地開箱。蔣說，除水源新天地將是南區發展的重要地標，公館運動館這是繼新生館後第二座「第二運動中心」，未來不只有科技運動、智慧健身，還有專業電競場域。

蔣萬安明天將請假全新投入選舉，將由副市長林奕華代理市長職務，對於投票前最後一天上班，蔣今天說，接下來就會依照相關規定請假，會持續走入地方各個角落，跟市民面對面溝通交流，爭取市民朋友認同跟支持。至於市政工作，市府團隊會堅守崗位，相關市政推進不會受到影響。

蔣今天上午與副市長張溫德、北水處長范煥英、體育局長游竹萍、文化局長蔡詩萍、議員、里長等開箱水源新天地、公館運動館。蔣致詞表示，公館商圈承載許多人過去記憶，他自己唸書的時候，跟太太就常到公館商圈吃吃逛逛、看電影，上任後就思考怎麼樣將公館再度帶動，帶來更多人潮。

蔣表示，北水處在公館這邊一年四季都有活動，包括嘻哈音樂大賞、親水節、秋Out音樂節、聖誕季等，他上任也思考改善周邊生活機能，包括拆公館圓環，還有思考怎讓地方更加發展，所以水源新天地規畫有第二運動館、台北文學館、還有誠品進駐、2公頃綠地空間等，未來這裡還會結合文化藝術等展演，將一路到寶藏巖，另一側也會延伸到公館水岸、客家文化公園、紀州庵、嘉禾新村與等節點。

北水處表示，水源新天地未來將進駐誠品，將有三千多坪商業空間，預計最快明年第二季開幕。蔣說，未來民眾到公館出捷運站，除可以逛誠品，還有兩公頃的綠地，將成為南區重要的生活地標。

蔣萬安今天開箱水源新天地，也視察任內重要政績第二運動中心公館運動館開箱，運動館亮點包括虛擬賽車等。北水處表示，接下來幾年內，公館將成為台北南區的文化、生活、學研、水岸休閒的新核心。

台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 公館 水源 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公館新地標開箱 蔣萬安：打造台北南區城市新核心

滑雪、賽車一站體驗 北市第二座「第二運動中心」公館運動館今開箱

羅大佑轟賴清德卓榮泰狼狽為奸 蔣萬安四個字「振聾發聵」力挺

蔣萬安直搗敵營！攜手張善政 深入綠票倉掃街

相關新聞

林口東林多功能大樓動土 侯友宜：打造在地老幼共融新地標

新北市政府持續完善地方公共設施，今天舉行「林口區東林多功能大樓新建工程」動土典禮，新北市長侯友宜親自主祭，與地方民意代表、里長及地方鄉親共同執鏟動土，祈求工程順利、地方平安。典禮前，侯友宜也率市府團隊前往林口贊天宮參拜，祈求地方發展順遂、工程圓滿。

影／宋楚瑜力挺林啟明烏來競總成立 承諾攜手為原住民打造尊嚴未來

親民黨主席宋楚瑜今天前往新北市烏來區，出席親民黨提名的新北市山地原住民議員候選人林啟明競選總部成立大會，全力為林啟明站台加油。宋楚瑜大讚林啟明是海軍陸戰隊出身，體格矯健、幹勁十足，過去曾擔任社區發展協會理事長及原住民合作社理事主席，長期一心一意為地方與族人服務，是真正有心進軍市議會、為原住民爭取福祉的最佳人選。

當面向卓榮泰喊話速核五泰輕軌 侯友宜：交通建設需中央地方共同合作

五股交流道北入匝道明天正式通車，新北市長侯友宜今天與行政院長卓榮泰、交通部政次陳彥伯，民進黨新北市長候選人蘇巧慧一同出席通車典禮。侯友宜除感謝高公局辛勞外，也當面向卓榮泰喊話要求盡速核定五泰輕軌、八里輕軌與淡海二期輕軌。

北市南區新亮點 蔣萬安開箱水源新天地、公館運動館 誠品也進駐了

年底選戰倒數17天，台北市長蔣萬安視察任內重要施政第二特色運動中心「公館運動館」及水源新天地開箱。蔣說，除水源新天地將是南區發展的重要地標，公館運動館這是繼新生館後第二座「第二運動中心」，未來不只有科技運動、智慧健身，還有專業電競場域。

板橋今年第8座特色公園啟用 永安公園打造櫻花主題遊戲場

新北市板橋區永安公園遊戲場今啟用，成為板橋今年第8座啟用的特色公園。板橋區公所表示，工程獲新北市政府綠美化環境景觀處補助248萬元，更新老舊遊具及地坪，並結合園區原有賞櫻特色，打造櫻花主題遊戲場。

公館新地標開箱 蔣萬安：打造台北南區城市新核心

台北市長蔣萬安上午前往台北自來水事業處公館大樓，出席水源新天地暨公館運動館開箱活動。串聯人文、科技運動及水岸帶動周邊發展公館地區新地標「水源新天地」以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」，上午由台北市長蔣萬安、聯新體育董事長饒瑞瑛、資策會、誠品生活、產業界、學界等齊聚在台北自來水事業處公館大樓國際會議廳進行開箱儀式，蔣萬安市長宣布要結合市府、地方及各界的力量，一起攜手讓台北南區更具活力、更有魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。