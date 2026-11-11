板橋今年第8座特色公園啟用 永安公園打造櫻花主題遊戲場

新北市板橋區永安公園遊戲場今啟用，成為板橋今年第8座啟用的特色公園。板橋區公所表示，工程獲新北市政府綠美化環境景觀處補助248萬元，更新老舊遊具及地坪，並結合園區原有賞櫻特色，打造櫻花主題遊戲場。

永安公園位於板橋區雙十路一段25號，改善工程自今年9月15日開工，10月29日完工。此次除更新遊戲場地坪、橡膠地墊及組合遊具，也更新搖搖樂，並增設鳥巢式鞦韆、景觀高燈及禁菸鈴設備。

板橋區長陳奇正表示，永安公園原有櫻花季及賞櫻步道，此次遊戲場改善延續園區特色，以櫻花為主題規畫遊具，希望讓公園兼具遊戲、休憩及季節景觀功能。

區公所指出，中央組合遊具結合攀爬、穿越及滑行等元素，搭配不同形式滑梯，增加兒童遊戲及探索體驗；鳥巢式鞦韆等設施也提供更多元遊戲選擇。

永安里長高導民表示，此次工程完工後，也串聯上半年完成的櫻花步道，進一步結合公園原有賞櫻特色，提供社區居民及親子家庭更完整的休憩空間。

板橋區公所表示，永安公園遊戲場是板橋今年第8座啟用的特色公園，未來將持續推動轄內公園綠地及老舊遊戲場改善，依各公園既有特色打造不同主題休憩空間。

板橋區長陳奇正表示，希望讓公園兼具遊戲、休憩及季節景觀功能。圖／板橋區公所提供

小朋友依序排隊玩遊樂設施。圖／板橋區公所提供

永安公園遊戲場，以櫻花為主題設計遊具，呼應永安公園原有的賞櫻特色。圖／板橋區公所提供