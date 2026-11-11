快訊

丁學文專欄／AI鉅額支出讓市場變驚弓鳥 動盪成新常態

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

公館新地標開箱 蔣萬安：打造台北南區城市新核心

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安上午前往台北自來水事業處公館大樓，出席水源新天地暨公館運動館開箱活動。串聯人文、科技運動及水岸帶動周邊發展公館地區新地標「水源新天地」以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」，上午由台北市長蔣萬安、聯新體育董事長饒瑞瑛、資策會、誠品生活、產業界、學界等齊聚在台北自來水事業處公館大樓國際會議廳進行開箱儀式，蔣萬安市長宣布要結合市府、地方及各界的力量，一起攜手讓台北南區更具活力、更有魅力。

蔣萬安表示「水源新天地」由今年7月開園親水樂園、今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，串聯公館商圈、水岸、文化、教育與生活，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。

串聯人文、科技運動及水岸帶動周邊發展公館地區新地標「水源新天地」以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」上午搶先開箱。記者曾學仁／攝影
串聯人文、科技運動及水岸帶動周邊發展公館地區新地標「水源新天地」以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」上午搶先開箱。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安（右二）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右二）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影

串聯人文、科技運動及水岸帶動周邊發展公館地區新地標「水源新天地」以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」，上午搶先開箱。記者曾學仁／攝影
串聯人文、科技運動及水岸帶動周邊發展公館地區新地標「水源新天地」以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」，上午搶先開箱。記者曾學仁／攝影

蔣萬安 公館 開箱 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

滑雪、賽車一站體驗 北市第二座「第二運動中心」公館運動館今開箱

羅大佑轟賴清德卓榮泰狼狽為奸 蔣萬安四個字「振聾發聵」力挺

「安心台北，有你有我」大遊行 1114一起站出來

影／蔣萬安回母校與諾貝爾得獎者全英文座談 學生讚：這才是市長風範

相關新聞

全國先例 北市減碳籌資新模式

台北市長蔣萬安明將請假拚選戰，昨出席投票前最後一次市政會議宣布，北市府率全國各政府機關之先，取得中華民國證券櫃檯買賣中心「可持續發展連結債券」（簡稱ＳＬＢ）資格認可，將城市「減碳」績效與政府債券發行條件連結，創政府籌資新模式，市府預計最快十二月開標、明年一月正式發行

公館新地標開箱 蔣萬安：打造台北南區城市新核心

台北市長蔣萬安上午前往台北自來水事業處公館大樓，出席水源新天地暨公館運動館開箱活動。串聯人文、科技運動及水岸帶動周邊發展公館地區新地標「水源新天地」以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」，上午由台北市長蔣萬安、聯新體育董事長饒瑞瑛、資策會、誠品生活、產業界、學界等齊聚在台北自來水事業處公館大樓國際會議廳進行開箱儀式，蔣萬安市長宣布要結合市府、地方及各界的力量，一起攜手讓台北南區更具活力、更有魅力。

卸任前的教育成績單 侯友宜：新北投入5360億推動近300項創新措施

新北市長侯友宜將於年底卸任，教育局今在市政會議報告8年施政成果，市長侯友宜表示，8年來新北教育投入5360億元經費，提出近300項創新措施，這些績效有目共睹，更重要的幼兒教育中，公共化幼兒園增設324班，平價教保服務比例從34%提升至66%，另校園改善、職涯探索、學習扶助與弱勢關懷等，新北市一本初衷照顧每個孩子，用品德教育及適性發展持續投入資源，讓孩子找到人生方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。