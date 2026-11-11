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公館新地標開箱 蔣萬安：打造台北南區城市新核心
台北市長蔣萬安上午前往台北自來水事業處公館大樓，出席水源新天地暨公館運動館開箱活動。串聯人文、科技運動及水岸帶動周邊發展公館地區新地標「水源新天地」以及結合電競與虛擬實境的「公館運動館」，上午由台北市長蔣萬安、聯新體育董事長饒瑞瑛、資策會、誠品生活、產業界、學界等齊聚在台北自來水事業處公館大樓國際會議廳進行開箱儀式，蔣萬安市長宣布要結合市府、地方及各界的力量，一起攜手讓台北南區更具活力、更有魅力。
蔣萬安表示「水源新天地」由今年7月開園親水樂園、今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，串聯公館商圈、水岸、文化、教育與生活，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。
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