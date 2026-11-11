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卸任前的教育成績單 侯友宜：新北投入5360億推動近300項創新措施

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜將於年底卸任，教育局今在市政會議報告8年施政成果，市長侯友宜表示8年來新北教育投入5360億元經費，提出近300項創新措施。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜將於年底卸任，教育局今在市政會議報告8年施政成果，市長侯友宜表示8年來新北教育投入5360億元經費，提出近300項創新措施。記者林媛玲／攝影

新北市長侯友宜將於年底卸任，教育局今在市政會議報告8年施政成果，市長侯友宜表示，8年來新北教育投入5360億元經費，提出近300項創新措施，這些績效有目共睹，更重要的幼兒教育中，公共化幼兒園增設324班，平價教保服務比例從34%提升至66%，另校園改善、職涯探索、學習扶助與弱勢關懷等，新北市一本初衷照顧每個孩子，用品德教育及適性發展持續投入資源，讓孩子找到人生方向。

教育局長張明文今進行專案報告表示，新北教育預算自110年起居全國第一，八年來除公共化幼兒園增設324班，讓家長有更多可負擔的選擇，另完成新設及整建24案校園重大工程，有10案工程持續進行中，並完成全市282棟校舍耐震補強、翻新2,149間廁所、推動班班有冷氣及校園智慧節能，讓孩子在安全舒適的環境中學習，另也啟動明志國小遷校塭仔圳新建校舍、新泰國小興建活動中心及地下停車場，以及大豐國小老舊校舍改建等三項重大工程，持續打造優質校園環境。

此外，品德教育從日常扎根，逾30萬名國中小學生使用品德聯絡簿，透過生活實踐與童軍活動，學習感恩、服務及負責。新北品德教育特色學校、生命教育及童軍教育績優評選均連續6年獲全國第一，讓孩子在發展專長的同時，也懂得關心他人。

在適性發展方面，新北建構國小至國中「五年一貫職涯探索體系」，設置16所職探中心，並與超過700家企業合作，讓學生在動手體驗中認識職業，也認識自己，逐步將興趣發展為專長。2026年國際技能競賽，新北選手共獲1金4優勝，其中奪下金牌的新北高工呂治寬曾在學習中受挫，在陪伴與培訓下找到方向，從不確定自己能做什麼，到憑本領站上世界舞臺，讓人看見適性教育帶給孩子的信心。

針對需要更多協助的孩子，新北八年投入特教經費逾236億元，增設130班資源班、589名專業教師，特教助理員經費由4,700萬元提高至1.6億元，成長3倍，提供更充分的學習與生活支持。「幸福保衛站」串聯跨局處資源，從一餐溫飽延伸至家庭關懷，累計協助9.7萬人次孩童，「圓夢計畫」八年支持1,273人次，陪伴孩子跨越困難，繼續朝理想前進。

張明文說，新北透過在地中小學聯盟、高中引入大學課程與師資及9所實驗學校，提供多元學習選擇，近6年國小學力檢測國語、英語及數學皆高於全國平均，近九成國中達成「減C增A」目標，115年透過繁星推薦錄取大學的學生中，近5成進入國立大學，支持孩子安心在地就學。另建置1萬600間智慧教室，推動雙語課程的學校達98%，締結近400所國際姊妹校，讓學生接觸更寬廣的世界。

張明文強調，教育是多元及不斷的創新及進步，最困難的是須找到時代的脈動，如AI科技發展對整個未來教學跟教育有重大的改變，新北市就已掌握AI科技趨勢的發展，讓第一線辛苦的老師在繁瑣工作中減量，另外技職教育的成功，也是新北領先全國的重要特色，翻轉「萬般皆下品唯有讀書高」的觀念，讓孩子找到自己興趣與能力後長期投入，教育只要努力，就有機會讓孩子有發光發熱的未來。

教育局長張明文強調，教育是多元及不斷的創新及進步，最困難的是須找到時代的脈動。記者林媛玲／攝影
教育局長張明文強調，教育是多元及不斷的創新及進步，最困難的是須找到時代的脈動。記者林媛玲／攝影

新北市長侯友宜將於年底卸任，教育局今在市政會議報告8年施政成果，市長侯友宜表示8年來新北教育投入5360億元經費，提出近300項創新措施。記者林媛玲／攝影
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新北市長侯友宜將於年底卸任，教育局今在市政會議報告8年施政成果，市長侯友宜表示8年來新北教育投入5360億元經費，提出近300項創新措施。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜將於年底卸任，教育局今在市政會議報告8年施政成果，市長侯友宜表示8年來新北教育投入5360億元經費，提出近300項創新措施。記者林媛玲／攝影

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