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全國先例 北市減碳籌資新模式

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市長蔣萬安明將請假拚選戰，昨出席投票前最後一次市政會議宣布，北市府率全國各政府機關之先，取得中華民國證券櫃檯買賣中心「可持續發展連結債券」（簡稱ＳＬＢ）資格認可，將城市「減碳」績效與政府債券發行條件連結，創政府籌資新模式，市府預計最快十二月開標、明年一月正式發行

財政局指出，前年已率全國地方政府之先，發行社會責任債券，以捷運建設作為資金運用項目，截至今年十月底，已累計發行七檔、一百五十億元，總發行額度居全國地方政府之冠。此次發行ＳＬＢ與社會責任債券最大不同，在於募集資金不以特定建設項目為限，為市府債務管理開創更多可能。

財政局表示，北市淨零排放管理自治條例，訂定二○三○年減碳百分之四十、二○四○年減碳百分之六十五及二○五○年淨零排放的階段性目標。

為進一步結合財政管理與氣候治理，財政局攜手環保局，依北市淨零排放路徑，共同完成ＳＬＢ計畫書，將溫室氣體減量納入債券關鍵績效指標（ＫＰＩ），並設定永續績效目標（ＳＰＴ），使債券本息支付條件與減碳成果連動，減碳成為可以追蹤、驗證具體行動。

財政局長胡曉嵐表示，透過ＳＬＢ機制，讓北市淨零承諾更具體、更可信，展現首都接軌國際永續金融市場的企圖心。

胡曉嵐說，接下來就會跟各機構、企業邀標，截止投標後就會開標，並決定認購資格、認購多少、利率等，就會正式發行債券。

減碳 北市 證券櫃檯買賣中心 債券

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