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國道匝道接新台五屢傳山羌遭路殺 廖先翔促高公局補設圍籬

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
為避免野生動物誤闖國道遭路殺並保障行車安全，立委邀集相關人員現場會勘。圖／觀天下有線電視提供
為避免野生動物誤闖國道遭路殺並保障行車安全，立委邀集相關人員現場會勘。圖／觀天下有線電視提供

國道3號北上交流道銜接新台五路路段，近來發生山羌遭到路殺，上個月又有小山羌橫越車道，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求高公局全面清查路權圍籬，盡速補強破洞或補設防護設施，以兼顧生態保育與行車安全。

立法委員廖先翔表示，汐止國道三號北上下新台五路的匝道，因為這一邊再過去就是一大片的森林，就會到汐止的白袍湖、石碇、平溪，所以是一個生態非常自然豐富的地方，因此那邊的小動物一定也有很多，在去年的時候，網路上就有民眾通報，在匝道有一只被車輛撞到死亡的山羌，然後在上個月的時候，又有民眾反應行車經過的時候，又有小山羌從匝道穿越過去，因此就找高速公路局來會勘

廖先翔提到，一方面當然是希望保護動物不要進到道路上，可能生命發生危險，另外一部分也是保障用路人，避免發生撞擊產生的安全問題，所以在和高速公路局會勘的時候，請他們先確認一下，因為高速公路的路段，外側應該都會有一些鐵絲網，是路權的圍籬，確認高速公路跟非高速公路的一個範圍，所以先確認一下圍籬是不是有年久破損，破洞的地方，導致小動物會入侵，請高公局先做確認，如果有的話就盡快把它補上，另外如果路權圍籬當初忘記設置，沒有設置到的話，也請他們盡快的補上，提升大家的行車安全，也避免小動物誤闖遭到路殺。

汐止 國道 山羌 高公局

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