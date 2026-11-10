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淡水「來趣據點」多元課程 紅十字會深耕社區打造友善照護環境

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
據點規劃多元化的活動內容，藉此達到促進健康與延緩失智退化的效果。圖／紅樹林有線電視提供
據點規劃多元化的活動內容，藉此達到促進健康與延緩失智退化的效果。圖／紅樹林有線電視提供

中華民國紅十字會長期深耕淡水地區，為了讓失智者與家屬能在熟悉的社區中獲得持續的照顧與支持，特別於淡水人道園區成立失智照顧據點「來趣據點」。該據點開辦2年多以來，持續落實失智友善理念，每週一至週四的早晨與下午均安排豐富多樣的課程，每日平均吸引約10名輕度失智長輩參與，成為在地長者與家屬極具依賴的社區照護據點。

「來趣據點」主要服務輕度失智長輩，規劃多元化的活動內容，包括健康促進、動態運動、動腦心智活動，以及藝術創作、手作與懷舊體驗等課程，同時提供長者共餐與社會參與的機會，藉此達到促進健康與延緩失智退化的效果。除了照顧長者，據點亦同步提供家屬相關的支持性服務，舒緩照顧者的身心壓力。

長照博愛服務中心處長陳奕莉指出，失智友善的真正核心不僅是照顧失智者本身，更在於讓長者即使面對記憶逐漸退去，依然能在熟悉的社區網絡中保有尊嚴與優質的生活品質。未來期盼持續透過「及早發現、積極預防、溫暖陪伴」的宗旨，結合社區資源與專業服務，與在地居民共同營造更加安心、溫暖且尊嚴的高齡友善生活環境。

淡水 紅十字會 失智

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