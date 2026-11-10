玩遊戲學交安！ 淡水區天生國小全新交通安全探索園亮相

新北市淡水區天生國小針對新民樓前側中庭，進行全面性整修與功能再設計，打造全新的「童行綠動・交通安全探索園」。原本的中庭地坪因多年損壞，經過新北市議員陳偉杰爭取經費，將其改善全部更新，導入人行道、斑馬線、紅綠燈號誌及交通標誌等實用教育元素，並配合課程融入跳格子與數學面積量感等色彩設計。

新北市議員陳偉杰表示，這次改造將舊有遊戲場域成功轉型為全新的交通安全教學區域，讓幼兒園及國小學童可以在遊戲中寓教於樂。小朋友們騎著小腳踏車或三輪車順著標線與號誌前進，自然而然加深交通安全觀念。全方位升級的校園環境，不僅獲得師生與家長的高度肯定，也展現了學校在打造全方位優質學習環境上的用心。

此外中庭局部特別鋪設人工草皮與小山丘，增加視覺柔化感與舒適度，打造可坐、可停留及攀爬的休憩友善空間，成為學生下課時最喜愛的活動場所。天生國小校長陳月華表示，這項工程特別感謝議員與新北市政府教育局的經費補助，讓整修順利圓滿完成。學校將體能運動、交通安全知識與數學教學巧妙融入情境設計中，不僅提供孩子們更寬廣、舒適的休憩空間，教師也能將其運用於日常課程中。

過去舊的地平，因曝曬與磨耗，導致舊彩繪大面積剝落、表層粉化，地面更因基底不平整而長期下陷積水，雨天時濕滑易滑倒，嚴重威脅學生的通行安全。這次計畫徹底解決了過往的安全隱患。工程團隊全面清除剝落舊彩繪與鬆動表層，進行凹陷補強與整平，大幅改善地坪排水與行走平整度。改善後的地坪採用耐磨、耐候的壓克力塗料重新繪製，打造全新更有趣的交通安全探索園。