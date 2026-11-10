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瑞芳老街門面改造進行中 變身文化新亮點
瑞芳區龍安里內有一處位於瑞芳街連接明燈路、鄰近平交道旁的閒置邊坡，過去因雜草叢生及遭民眾隨意丟棄垃圾，長期影響周邊環境觀瞻。由於此處正是進入瑞芳老街的重要出入口，也是遊客對街區的第一印象，龍安里長特別結合社區規畫師，規畫環境改造計畫，希望透過景觀整理與文化意象設計，將原本髒亂的閒置角落，轉變為具有地方特色的街區新亮點。
此次改造以美化環境及延伸在地文化為主軸，除了整理現有空間、增設植栽景觀，也將延續龍安公園的視覺風格，融入漁燈照明裝置，營造更具特色的夜間景觀。此外，更規畫以瑞芳在地礦工文化為元素，設置焦點意象裝置，讓民眾一進入老街，就能感受到瑞芳獨特的歷史文化氛圍。
透過這次空間改造，不僅希望改善長期髒亂的環境問題，也期盼將平凡的街角轉化為具有文化特色的景觀節點，發揮街區入口引導效果，讓遊客願意停下腳步欣賞、拍照，進一步提升瑞芳老街整體形象，帶動地方觀光與街區發展。
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