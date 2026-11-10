企業捐贈災情勘查車 瑞芳消防添救災生力軍

一份對母親的思念，化為守護地方的力量！世大照明股份有限公司董事長洪皓成以母親洪林花女士名義，捐贈1輛災情勘查車給新北市消防局瑞芳分隊，為第一線消防救援增添生力軍。捐贈典禮今(10)日於瑞芳圖書館廣場舉行，由消防局長陳崇岳代表受贈，感謝企業以實際行動回饋地方，讓這份愛心成為守護山城與海岸安全的重要力量。

本次捐贈車輛四輪傳動車款，具備良好的地形適應能力，可因應山區產業道路、濕滑坡道及海岸地形，未來將投入災情勘查、山域及海域救援先遣偵察與現場聯繫，協助消防人員第一時間掌握災害現場狀況，提升救援效率。

董事長洪皓成表示，此次捐贈兼具回饋社會與紀念母親的雙重意義，希望將對母親的思念與感念，轉化為守護地方的力量。身為企業經營者，除了做好本業，也希望能善盡社會責任，透過捐贈救災車輛，讓第一線消防人員執行勤務時有更完善的裝備，在面對各種災害時能夠更加迅速、安全地抵達現場，為地方盡一份心力。

新北市消防局長陳崇岳表示，瑞芳區山海地形多元，山域包含劍龍稜、無耳茶壺山及基隆山等熱門登山路線，海域則有深澳至鼻頭一帶綿長海岸線，假日登山、釣魚及遊憩人潮眾多，救援任務相當多元。感謝世大照明及洪皓成董事長慷慨捐贈，充實第一線救災裝備，消防局將妥善運用車輛，強化山海救援能量，守護市民及遊客安全。