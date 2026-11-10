不倒騎士完成1100公里環台 病友高呼：只要活著就有希望

台灣抗癌協會「不倒騎士」今天完成1100公里單車環台，抵達終點新北市民廣場，眾人高舉單車慶祝完成這個不可能任務。病友黃裕惠分享抗癌歷程，曾兩度罹患乳癌，歷經手術、化療、電療及標靶治療，治療期間曾難過到一個人騎車回家、邊騎邊哭，如今不僅完成單車環台，也帶著其他癌友徒步環島，希望用自己的經歷鼓勵更多人勇敢走過生命低谷。

黃裕惠說，妹妹因乳癌過世，沒想到自己也確診乳癌第二期，當時得知罹癌，她一個人騎車回家，一路上忍不住掉淚，腦中不斷想著「為什麼是我？我又沒有做壞事」，一度難以接受命運的安排。

黃裕惠說，自己的弟弟也因為車禍過世，想到父母已經歷失去子女的傷痛，不希望父母再承受失去自己的打擊，全力配合醫師治療，開刀、電療、化療及標靶治療一項也沒少，化療期間身體非常不舒服，甚至失去味覺，為了讓自己吃得下飯，她就在飯菜裡拌辣椒醬，偶爾還會偷吃泡麵，當時最重要的不是吃得多健康，而是能夠吃得下，才有體力繼續抗癌。

原以為熬過治療就能安心，沒想到後來又陸續發現腫瘤，最後兩側乳房及淋巴都接受切除手術，黃裕惠說，所有治療都是為了能夠好好活著，也因為自己曾經歷過癌症帶來的恐懼與無助，更希望陪伴其他病友，讓大家知道即使罹癌，人生仍然可以有很多可能。

黃裕惠回想這次單車挑戰，她出發前相當緊張，自己只會騎淑女車，對公路車、電輔車都不熟悉，甚至一度想著如果騎不動，就上遊覽車，但隊長與隊員鼓勵下完成挑戰。她也計畫接下來帶著癌友前往蘭嶼、馬祖跳島旅行，笑說自己是個大路痴，如果大家相信她，就可以一起跟著她去迷路。

新北市衛生局長陳潤秋表示，單車環台、攀登玉山與泳渡日月潭是許多人想完成的夢想，不倒騎士做到了，更以自身經歷鼓舞其他癌友，癌友在治療過程中承受許多身心煎熬，走過這段路後，仍願意走出戶外、挑戰自己的身體，不只照顧自己與家人，也把希望帶給周遭的人，是大家心目中最棒的英雄。

衛生局指出，癌症長期位居國人十大死因首位，定期篩檢是早期發現癌症及癌前病變的重要關鍵。新北市積極深入社區推動癌症篩檢，今年截至10月已有超過92萬人受檢。自今年10月起，中央推動健康幣政策，民眾接受公費癌症篩檢即可獲得健康幣，兌換健康商品。

「不倒騎士」今天完成1100公里單車環台，抵達終點新北市民廣場。記者葉德正／攝影

「不倒騎士」今天完成1100公里單車環台，抵達終點新北市民廣場。記者葉德正／攝影