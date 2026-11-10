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新店中安橋機車道13日起封閉銑鋪 往安坑、碧潭改走秀朗大橋
新北市新店區中安橋機車道將進行鋪面改善工程。新北市養工處表示，11月13日晚間9時至16日清晨6時，將封閉中安橋雙向機車道辦理銑鋪，前往安坑、碧潭方向的機車須改走秀朗大橋，提醒用路人提前改道。
養工處長鄭立輝表示，中安橋機車道是連接新店、安坑及碧潭地區的重要橋梁，平日機車流量大，部分路段因長期使用，經常出現坑洞，因此這次將辦理全面銑鋪，改善鋪面品質及行車安全。
養工處說明，施工期間將封閉中安橋機車道往安坑及碧潭方向，機車騎士若要前往相關地區，可改由秀朗大橋替代道路通行。
養工處提醒，若施工期間遇到下雨或天候不佳，工程將順延；用路人行經施工區域時應減速慢行，並配合現場交管人員指揮。
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