捷運站外發貼紙遭質疑 蔣萬安競辦：依法申請路權

台北市長蔣萬安昨天在捷運大安站外發放競選貼紙，民進黨市議員簡舒培質疑市府與北捷面對不同政黨採取不同標準。蔣萬安競辦今天回應，已依法申請路權，且依規定辦理。

蔣萬安昨晚在台北捷運大安站外發送「安心貼紙」。簡舒培今天在社群平台Threads發文指出，過去在捷運站附近發放文宣，太近會被要求離開；北捷也曾公開強調，捷運系統範圍內禁止競選、政黨黨務及其他政治性議題活動。

簡舒培指出，如今處理方式不同，「究竟是規定改了，還是面對不同政黨，就有不同標準？」

簡舒培提出質疑，是否所有參選人都能在相同位置舉辦造勢活動、發放競選文宣；是否所有政黨都能申請北捷提供紅龍及人員協助引導人群；以及相關申請程序、場地範圍、人力支援標準為何。

蔣萬安競選辦公室今天發布文字訊息表示，針對昨晚活動，事前已依法申請路權，並依相關規定辦理。簡舒培質問「其他政黨能否比照辦理」，難道忘記民進黨台北市長參選人沈伯洋先前曾在捷運站外發放「順報」，社會民主黨台北市議員苗博雅也曾在捷運大安站外舉辦宣講活動。

蔣萬安競辦表示，「沈伯洋可發『順報』，苗博雅可辦宣講，蔣萬安團隊依法申請路權、發放貼紙就不行？難道簡舒培口中的公平標準，就是綠能、你不能？」

蔣萬安競辦指出，台北捷運公司一向秉持行政中立原則，捷運系統內禁止任何選舉或政治活動。沈伯洋及其競選團隊7日晚間在捷運大湖公園站周邊舉辦活動時，北捷同樣依旅客通行及安全需求，安排人力引導、維持秩序，依相同原則辦理。

蔣萬安競辦表示，無論是沈伯洋發放「順報」、車掃活動，還是蔣萬安發放貼紙，公務單位及捷運公司維護安全的標準始終一致。蔣萬安昨晚向民眾問候及發放貼紙，團隊全程配合維持現場秩序，並保留行人通行空間，活動昨晚7時許結束，工作人員隨即完成場地復原與環境清潔，晚間7時30分現場已恢復安靜、整潔。