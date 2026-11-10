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騎進紅樹林、漫遊淡水河！5.85億打造11公里自行車綠廊 紅樹林段開工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
古蹟石板路末端模擬圖。圖／新北市高灘處提供
古蹟石板路末端模擬圖。圖／新北市高灘處提供

新北市極推動淡水金色水岸自行車道優化工程，繼「關渡段」、「竹圍段」與「海堤段」工程年陸續完工，「紅樹林段」接續開工，預計明年5月底完工，全面升級自行車道及其周邊設施，強化休憩安全與騎乘舒適度，將完整串連淡水、竹圍及關渡，營造淡水河金色水岸綠色隧道。

新北市高灘處長黃裕斌說，金色水岸自行車道優化工程投入5.85億元，交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元，自關渡到淡水新市鎮海堤，全長約11公里，計畫分為「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」和「海堤段」等5大區段。

其中「紅樹林段」工程範圍從紅樹林捷運站至淡水捷運站，改善長度約1.9公里，工程改善重點包括中正東路一段72巷涵洞路口自行車道改善、中正東路一段42巷坡道改善、原英商嘉士洋行倉庫圍牆旁自行車道拓寬、中正路捷運公園環境改造及全線指引標誌標線改善，完整展現「紅樹林段」沿線的紅樹林生態自然地景及探索淡水鼻仔頭文化古蹟的2大文化資產特色，未來將串連淡水重大交通建設－淡北道路新建自行車道，打造獨特魅力的國際級淡水河岸新風貌。

黃裕斌補充，目前「紅樹林段」工程正施工，「沙崙段」也即將開工，預計明年底完成淡水金色水岸自行車道優化工程的5大區段，為居民與遊客提供更安全、便捷的休閒空間，賦予這條深受國內外旅客喜愛的河濱自行車道全新風貌，也邁向國際級休閒騎行勝地的目標。

「紅樹林段」工程採取全線以分區分段半半施工，可維持行人及自行車騎士通行。

若想前往「紅樹林段」自行車道，開車前往以「捷運紅樹林轉乘站停車場」為導航點，停妥車輛後即可銜接金色水岸自行車道。若搭捷運，可在台北捷運淡水信義線至「紅樹林站」2號出口下車，往河岸方向步行或騎乘自行車即可抵達。搭乘公車，可選紅756、757等路線公車至「輕軌紅樹林站」、「捷運紅樹林站」周邊站牌下車即可抵達。

原英商嘉士洋行倉庫圍牆段模擬圖。圖／新北市高灘處提供
原英商嘉士洋行倉庫圍牆段模擬圖。圖／新北市高灘處提供

捷運公園模擬圖。圖／新北市高灘處提供
捷運公園模擬圖。圖／新北市高灘處提供

中正東路一段72巷涵洞周邊模擬圖。圖／新北市高灘處提供
中正東路一段72巷涵洞周邊模擬圖。圖／新北市高灘處提供

淡水河 淡水 紅樹林

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