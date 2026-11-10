颱風薔琵災後協助復原 蔣萬安表揚60家企業、團體

台北市消防局今天表示，颱風薔琵肆虐期間，北市災害應變中心累計接獲2682件災情通報，60家企業及團體於連假期間全力投入復災工作，台北市長蔣萬安頒發感謝狀表揚。

台北市政府今天於市政會議中表揚颱風薔琵期間協助災後復原工作的60家民間企業及團體，由蔣萬安頒發感謝狀，感謝各界主動積極投入人力、機具及相關資源。

消防局透過新聞稿表示，本次颱風期間平地強風達13級，且適逢光復節連假，各企業及團體仍放棄假期、全力投入救災及復原工作，協助北市府迅速完成災後復原，充分展現公私協力、齊心防救災的城市韌性。

北市災害應變中心於颱風薔琵期間累計接獲2682件災情通報，消防局指出，其中路樹傾倒1442件、民生及基礎設施災情458件。

消防局說，面對強風造成的多處災情，北市府除防颱整備工作全面強化外，包括樹木防傾倒韌性，溝渠及下水道容受度的改善，抽水機具、防洪設施的預動作及超前部署，都說明北市府計畫性防災工作已達成效。

另外，災中應變及災後復原工作，更迅速整合各局處及民間企業團體資源，包括道路及公園傾倒路樹鋸除清理、交通設施修復、山區道路障礙排除、輸電線路搶修，以及鄰里環境清整等，並提供吊卡車、吊車、挖土機及鏈鋸等專業機具支援，10月27日晚間即順利完成復原工作，充分展現公私協力的應變效能。

消防局表示，感謝民間企業及團體於風災期間不畏強風、放棄假期，及時伸出援手，成為北市府推動災後復原工作的重要力量；未來將持續深化公私協力及民間資源整合，提升災害應變與復原能力，共同守護台北市民生命財產安全。