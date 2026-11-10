快訊

吃Buffet上廁所不用驗證！他好奇「換人接力吃」會被抓？前員工揭內幕

國安基金近3次護盤買哪些？網驚見「這6檔」從沒缺席

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭公車撞右手骨裂

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風薔琵災後協助復原 蔣萬安表揚60家企業、團體

中央社／ 台北10日電

台北市消防局今天表示，颱風薔琵肆虐期間，北市災害應變中心累計接獲2682件災情通報，60家企業及團體於連假期間全力投入復災工作，台北市長蔣萬安頒發感謝狀表揚。

台北市政府今天於市政會議中表揚颱風薔琵期間協助災後復原工作的60家民間企業及團體，由蔣萬安頒發感謝狀，感謝各界主動積極投入人力、機具及相關資源。

消防局透過新聞稿表示，本次颱風期間平地強風達13級，且適逢光復節連假，各企業及團體仍放棄假期、全力投入救災及復原工作，協助北市府迅速完成災後復原，充分展現公私協力、齊心防救災的城市韌性。

北市災害應變中心於颱風薔琵期間累計接獲2682件災情通報，消防局指出，其中路樹傾倒1442件、民生及基礎設施災情458件。

消防局說，面對強風造成的多處災情，北市府除防颱整備工作全面強化外，包括樹木防傾倒韌性，溝渠及下水道容受度的改善，抽水機具、防洪設施的預動作及超前部署，都說明北市府計畫性防災工作已達成效。

另外，災中應變及災後復原工作，更迅速整合各局處及民間企業團體資源，包括道路及公園傾倒路樹鋸除清理、交通設施修復、山區道路障礙排除、輸電線路搶修，以及鄰里環境清整等，並提供吊卡車、吊車、挖土機及鏈鋸等專業機具支援，10月27日晚間即順利完成復原工作，充分展現公私協力的應變效能。

消防局表示，感謝民間企業及團體於風災期間不畏強風、放棄假期，及時伸出援手，成為北市府推動災後復原工作的重要力量；未來將持續深化公私協力及民間資源整合，提升災害應變與復原能力，共同守護台北市民生命財產安全。

蔣萬安 災後 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

推動消防公安345政策有成 竹市70公尺高雲梯車、現代化火場勘察車啟用

台南深化防災教育 2消防場館更新整建啟用

從鏟子到種子 國泰人壽攜手林保署花蓮分署推動花蓮復育

職災認定診治 全台19家專責醫院提供勞工支持

相關新聞

騎進紅樹林、漫遊淡水河！5.85億打造11公里自行車綠廊 紅樹林段開工

新北市極推動淡水金色水岸自行車道優化工程，繼「關渡段」、「竹圍段」與「海堤段」工程年陸續完工，「紅樹林段」接續開工，預計明年5月底完工，全面升級自行車道及其周邊設施，強化休憩安全與騎乘舒適度，將完整串連淡水、竹圍及關渡，營造淡水河金色水岸綠色隧道。

新店中安橋機車道13日起封閉銑鋪 往安坑、碧潭改走秀朗大橋

新北市新店區中安橋機車道將進行鋪面改善工程。新北市養工處表示，11月13日晚間9時至16日清晨6時，將封閉中安橋雙向機車道辦理銑鋪，前往安坑、碧潭方向的機車須改走秀朗大橋，提醒用路人提前改道。

淡水第一漁港兼具歷史與風情 走讀漁業文化嚐美食賞美景

新北市淡水老街尾端的淡水第一漁港，隨著港區環境持續改善，結合漁業文化、休閒遊憩與河岸景觀，新北市漁業處邀請民眾走訪，從漁船停泊的港灣景致、昔日漁業設施到珍貴的歷史影像，認識淡水漁業發展歷程，感受獨有的歷史底蘊與漁港風情。

廣角鏡／烏來織藝節 原民時尚風

新北原民人口約有六萬六千，阿美族最多，泰雅族居次，新北原民局近日辦烏來織藝節，模特兒演繹知名設計師潘怡良融合原住民族織紋、傳統服飾元素與現代剪裁的設計作品，傳統織藝與當代時尚跨界交融，碰撞出新火花。原民局長Siku Yaway林瑋茜說，一系列作品將到三重北原中心等地展出，讓傳統文化以創新方式走進日常。

大安森林公園 打造綠色庇護所

「二○二六生態博覽會」近日在台北大安森林公園登場，結合公園內生態環境及環保建物，帶領市民從熟悉的公園出發，實地探索綠地環境如何化身為都市生活不可或缺的抗熱解方。副市長張溫德說，大安森林公園是「都市之肺」，更轉型生態化公園，極端天氣下調節都市微氣候、降低熱島效應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。