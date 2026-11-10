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淡水第一漁港兼具歷史與風情 走讀漁業文化嚐美食賞美景

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北漁業處邀民眾來淡水第一漁港港畔享受畫畫樂趣。圖／新北市漁業處提供
新北漁業處邀民眾來淡水第一漁港港畔享受畫畫樂趣。圖／新北市漁業處提供

新北市淡水老街尾端的淡水第一漁港，隨著港區環境持續改善，結合漁業文化、休閒遊憩與河岸景觀，新北市漁業處邀請民眾走訪，從漁船停泊的港灣景致、昔日漁業設施到珍貴的歷史影像，認識淡水漁業發展歷程，感受獨有的歷史底蘊與漁港風情。

新北市漁業處表示，淡水早年因河海交通便利，逐漸發展成為重要的港埠聚落，漁業活動也是地方生活的一部分，淡水第一漁港內停泊的漁船、港邊設施及周邊街道，處處可見漁業文化與地方生活交織的痕跡。走訪淡水第一漁港除了感受傳統漁港的歷史風情，也能探索周邊特色店家。

遊客可到Ancre café品嚐咖啡，欣賞淡水河與觀音山美景，或走訪朝日夫婦、浪花丸品嚐創意日式刨冰，享受悠閒的午後時光。此外港邊的Show233自助畫室也提供繪畫體驗，讓民眾在欣賞港灣景色之餘，感受漁港結合美食、藝術與休閒遊憩的多元魅力。

除了探索漁業文化，淡水第一漁港也是適合放慢腳步、欣賞河岸風光的好去處。新北市漁業處近年持續推動港區水環境改善工程，優化漁民作業空間、港區動線及周邊休憩設施，在兼顧傳統漁業功能的同時，營造更加友善舒適的水岸空間。民眾可從淡水老街出發，沿途欣賞福佑宮、滬尾偕醫館及得忌利士洋行等歷史建築，再漫步至淡水第一漁港，感受淡水從昔日繁華商港、傳統漁業聚落到現代休閒水岸的不同風貌。傍晚時分更可欣賞昔日淡水八景之一的「漁港堤影」，遠眺觀音山與淡水河口夕陽美景。

新北市漁業處表示，漁港不僅是漁民出海作業及漁船停泊的場所，更承載地方產業發展與世代生活記憶。淡水第一漁港保留昔日漁業發展的歷史軌跡，並結合現代水岸休閒空間，展現獨特的漁港魅力。歡迎民眾利用假日走訪淡水第一漁港，漫步港邊、欣賞河岸風光，透過昔日漁作設施與珍貴的歷史影像，深入認識淡水的漁業故事，感受融合歷史人文與自然景觀的漁港風情，體驗一趟充滿地方特色的漁港文化之旅。

得忌利士洋行。圖／新北市漁業處提供
得忌利士洋行。圖／新北市漁業處提供

淡水第一漁港旁2樓咖啡廳可邊喝咖啡，邊欣賞窗外的淡水河畔美景。圖／新北市漁業處提供
淡水第一漁港旁2樓咖啡廳可邊喝咖啡，邊欣賞窗外的淡水河畔美景。圖／新北市漁業處提供

淡水第一漁港特色冰品。圖／新北市漁業處提供
淡水第一漁港特色冰品。圖／新北市漁業處提供

淡水第一漁港中的「記憶博物館」淡水漁文影像館。圖／淡水漁文館提供
淡水第一漁港中的「記憶博物館」淡水漁文影像館。圖／淡水漁文館提供

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