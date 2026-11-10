大安森林公園 打造綠色庇護所

「二○二六生態博覽會」近日在台北大安森林公園登場，結合公園內生態環境及環保建物，帶領市民從熟悉的公園出發，實地探索綠地環境如何化身為都市生活不可或缺的抗熱解方。副市長張溫德說，大安森林公園是「都市之肺」，更轉型生態化公園，極端天氣下調節都市微氣候、降低熱島效應。

活動串聯了公園內的大生態池、落羽松區、台北健森房、一號公廁及基金會主題館，引導民眾從水域生態、樹蔭調節、綠色能源到生態友善設施，一步步實地解開公園降溫與永續運作的祕密，民眾完成集章後，可組成精美小風車，把在公園學到的風向與環境知識帶回家，延續日常的綠色觀察。

張溫德表示，全球氣候變遷日益顯著，極端高溫已成為現代城市必須正視的課題，如何在推動城市快速發展的同時，保有兼具自然、綠意與舒適的生活環境，是市府團隊持續努力的方向。

張強調，大安森林公園在公部門與民間團體長期合作下，已成功由傳統的休閒遊憩公園，蛻變為兼顧生態棲地、環境教育與休閒功能的生態化公園，不僅調節了都市的微氣候、有效降低熱島效應，更在炎熱的盆地城市中，為民眾撐起了一片能休息、乘涼、親近自然的綠色庇護所。